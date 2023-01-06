https://sputnik-georgia.ru/20230106/gadaniya-na-svyatki-i-staryy-novyy-god-2023-na-buduschee-suzhenogo-i-detey-273699317.html

Гадания на Святки и Старый Новый год 2023: на будущее, суженого и детей

Гадания на Святки и Старый Новый год 2023: на будущее, суженого и детей

Святки считают волшебным временем, когда происходят самые невероятные события, поэтому оно идеально подходит для гаданий 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T14:05+0400

2023-01-06T14:05+0400

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Пользуясь таинственностью этого периода, люди гадали и продолжают гадать, пытаясь узнать будущее, несмотря на то, что церковь осуждает любые попытки узнать грядущее, тем более в Святки. Гадания на будущее Для гадания на будущее берут несколько мисок – по числу гадающих. В одну наливают воду, а в остальные кладут хлеб, сахар, соль, лук, кольцо и монету, и каждый из гадающих по очереди с закрытыми глазами выбирает сосуд. По гаданию миска с кольцом предсказывает скорую свадьбу, с монетой – богатство, с хлебом – достаток, с луком – слезы, с сахаром – веселье, с солью – несчастье, а с водой – особых перемен в жизни не ожидается. На Святки и Старый Новый год проводят и другое гадание. Гадающие берут тазик с водой, половинки от скорлупы грецкого ореха, по числу участвующих, и столько же небольших свечей. Свечки вставляют в скорлупки, зажигают и опускают в тазик. Дева, у которой первой сгорит свеча и замуж выйдет первой. Та девушка, чья скорлупка утонет со свечой, замуж в предстоящем году не выйдет. На Святки и Старый Новый год проводили гадания и на бумаге – для этого бумажный лист, хорошо скомкав, сжигали на блюдце. Затем подносили посуду со сгоревшей бумагой к стене и осторожно ее поворачивали, пока не появлялась на стене какая-либо тень, по очертаниям которой судили о ближайшем будущем. Другие гадания Гадали на Святки и Старый Новый год и на снах. Съедали на ночь что-нибудь солененькое, и не запивая водой ложились спать. По гаданию суженным будет тот, кто даст во сне напиться. При помощи гадания узнавали и характер будущего супруга. Нужно взять четыре одинаковых сосуда с водой. В первый положить ложку меда, во второй – лимонной кислоты, в третий – соли, а в четвертый – вина. Поставьте миски на поднос, перемешайте содержимое и накройте салфеткой. Покрутите поднос с закрытыми глазами, выключите в комнате свет и, выбрав одну из чашек, выпейте один глоток. Если попался стакан с медом, значит суженный будет обладать прекрасным характером, с кислотой – жизнь ждет скучная, с солью – прольете немало слез, с вином – супруг будет много выпивать. Гадают и на пол будущего ребенка. По одному из гаданий берут обручальное кольцо, кладут в ночь перед Рождеством и Старым Новым годом в блюдце с водой и замораживают. Погружая колечко в воду, нужно задать вопрос о будущих детях. Утром смотрят, какой узор на поверхности воды образовался. Если она гладкая, то детей ждать не стоит, если появились бугорки – будет сын, а если маленькие впадины – ждите дочку. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230105/gadaniya-na-suzhenogo-i-buduschee-v-sochelnik-i-na-rozhdestvo-2023-273691710.html

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