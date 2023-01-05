https://sputnik-georgia.ru/20230105/gadaniya-na-suzhenogo-i-buduschee-v-sochelnik-i-na-rozhdestvo-2023-273691710.html

Гадания на суженого и будущее в Сочельник и на Рождество 2023

Гадания на суженого и будущее в Сочельник и на Рождество 2023

Сочельник и ночь перед Рождеством всегда считались волшебным периодом – по народным поверьям в ночь с 6 на 7 января все запреты снимаются и на Землю проникают... 05.01.2023, Sputnik Грузия

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рождество

гадания

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Гадания в Сочельник и на Рождество на протяжении многих веков пользовались большой популярностью, так как практически всегда сбывались, и люди, пользуясь необычностью этой ночи, гадали, пытаясь предугадать будущее.Не теряют актуальности гадания в Сочельник и в рождественскую ночь и в наше время – люди продолжают гадать, несмотря на то, что церковь относится к гаданию негативно, тем более в Рождество.Гадание на будущееНаибольшей популярностью пользовались гадания на суженого и на будущее. В Сочельник девицы, чтобы увидеть лицо будущего супруга в зеркале, в полночь в темноте садились между двумя зеркалами, зажигали свечи и вглядывались в отражение, надеясь увидеть суженого.Гадание с зеркалом проводили и на перекрестке – девушки становились к месяцу спиной и смотрясь в зеркальце загадывали: "Суженый, ряженый, покажись". Люди уверяют, что нареченный действительно появлялся в зеркале через некоторое время.Приметы на Рождество Христово 2023: что нельзя делать в праздник?>>Гадание на воске в Сочельник и на Рождество одно из наиболее старинных. Для гадания в глубокую миску наливали воду и клали на дно обручальное кольцо.Над пламенем свечи топили в ложке воск и приговаривали: "Гори-гори свеча, топись-топись воск, назови мне имя суженого". Затем расплавленный воск резко выливали в воду в центр кольца и внимательно рассматривали форму застывшей восковой фигуры.Другие гаданияУзнать имя суженого в Сочельник можно с помощью и другого гадания. Девушки для гадания поздно вечером выходили на улицу и спрашивали имя у первого встречного мужчины. Как он представится, так будущего супруга и будут звать.Рождественский Сочельник 2023: приметы, что нельзя делать>>Узнать будущее поможет и следующее гадание – в Сочельник в полночь нужно выйти за порог дома и прислушаться. Судьбу предскажут первые звуки, которые вы услышите: мужской голос значит, что суженый к вам уже спешит, звон колоколов указывает на скорую свадьбу, а ссора, что личная жизнь гадающего в этом году не устроится.Гадание с башмаком – самое знаменитое уличное гадание на Рождество. Девушки бросали через забор свои башмаки и ждали суженого с той стороны, куда смотрит носок обуви.Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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