https://sputnik-georgia.ru/20230106/gruzinskogo-transgendera-ubili-v-belgii-273711306.html

Грузинского трансгендера убили в Бельгии

Грузинского трансгендера убили в Бельгии

Консульство находится на постоянном контакте как с членами семьи Кистаури, так и с местными правоохранителями 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T22:17+0400

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Посольство Грузии в Бельгии получило официальное сообщение о смерти грузинского трансгендера Лизы Кистаури, сообщает Первый канал. Накануне в СМИ появилась информация о том, что в Бельгии вместе с подругой убили грузинского трансгендера Лизу Кистаури. Однако, данную информацию не подтвердила мать Кистаури. Она попросила журналистам не распространять ложную информацию. В министерстве иностранных дел Грузии заявили, что консульство находится на постоянном контакте как с членами семьи Кистаури, так и с местными правоохранителями. Восемь ограблений за два часа – в Греции задержали рэпера-грабителя из Грузии >>"Будут осуществлены все нужные процедуры", – заявили в МИД Грузии. По одной из версии, которая распространялась до сих пор, Кистаури, в отличие от подруги, удалось спастись и она пряталась в надежном месте и ждала задержания обвиняемого. Однако, несколько минут назад подтвердилась информация о ее смерти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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