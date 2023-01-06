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Грузинского трансгендера убили в Бельгии
Грузинского трансгендера убили в Бельгии
Консульство находится на постоянном контакте как с членами семьи Кистаури, так и с местными правоохранителями 06.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-06T22:17+0400
2023-01-06T22:17+0400
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Посольство Грузии в Бельгии получило официальное сообщение о смерти грузинского трансгендера Лизы Кистаури, сообщает Первый канал. Накануне в СМИ появилась информация о том, что в Бельгии вместе с подругой убили грузинского трансгендера Лизу Кистаури. Однако, данную информацию не подтвердила мать Кистаури. Она попросила журналистам не распространять ложную информацию. В министерстве иностранных дел Грузии заявили, что консульство находится на постоянном контакте как с членами семьи Кистаури, так и с местными правоохранителями. Восемь ограблений за два часа – в Греции задержали рэпера-грабителя из Грузии >>"Будут осуществлены все нужные процедуры", – заявили в МИД Грузии. По одной из версии, которая распространялась до сих пор, Кистаури, в отличие от подруги, удалось спастись и она пряталась в надежном месте и ждала задержания обвиняемого. Однако, несколько минут назад подтвердилась информация о ее смерти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, бельгия
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Грузинского трансгендера убили в Бельгии
22:17 06.01.2023 (обновлено: 23:34 06.01.2023)
Консульство находится на постоянном контакте как с членами семьи Кистаури, так и с местными правоохранителями
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Посольство Грузии в Бельгии получило официальное сообщение о смерти грузинского трансгендера Лизы Кистаури, сообщает Первый канал.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что в Бельгии вместе с подругой убили грузинского трансгендера Лизу Кистаури. Однако, данную информацию не подтвердила мать Кистаури. Она попросила журналистам не распространять ложную информацию.
В министерстве иностранных дел Грузии заявили, что консульство находится на постоянном контакте как с членами семьи Кистаури, так и с местными правоохранителями.
"Будут осуществлены все нужные процедуры", – заявили в МИД Грузии.
По одной из версии, которая распространялась до сих пор, Кистаури, в отличие от подруги, удалось спастись и она пряталась в надежном месте и ждала задержания обвиняемого. Однако, несколько минут назад подтвердилась информация о ее смерти.