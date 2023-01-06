https://sputnik-georgia.ru/20230106/kak-azerbaydzhan-budet-postavlyat-elektroenergiyu-v-serbiyu-273698643.html

Как Азербайджан будет поставлять электроэнергию в Сербию

Как Азербайджан будет поставлять электроэнергию в Сербию

В будущем по энергомосту в ЕС будет экспортироваться около 700 МВт электроэнергии ежегодно 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T13:14+0400

2023-01-06T13:14+0400

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ТБИЛИСИ 6 янв — Sputnik. С января 2023 года Сербия начнет импортировать электроэнергию из Азербайджана.Главным экспортным маршрутом для азербайджанского электричества остается энергомост Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария. Баку и Анкара в 2021 году подписали соглашение о сотрудничестве в сфере увеличения поставок азербайджанской электроэнергии в Европу через турецкую территорию, сообщил Sputnik Азербайджан.Поставки азербайджанской электроэнергии обеспечат дополнительную безопасность электроэнергетической системы Сербии в зимние месяцы, когда ожидается наибольший рост потребления электроэнергии, заявил ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович.Венгрия хочет использовать транзитный потенциал Грузии для импорта электроэнергии >>Напомним, что президент Сербии Александр Вучич сообщил об обращении к турецкой стороне за помощью в вопросе импорта электроэнергии из Азербайджана, который он оценивал примерно в 2 ГВт/ч.В свою очередь Зорана Михайлович, занимавшая на тот момент должность министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии, заявила, что Белград договорился с Азербайджаном о поставках электроэнергии, потенциал которых она оценила в 2,6 ГВт/ч.Ожидается, что в будущем по данному энергомосту в ЕС будет экспортироваться около 700 МВт электроэнергии ежегодно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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