https://sputnik-georgia.ru/20230106/prezident-gruzii-pozdravila-armyan-s-rozhdestvom-i-krescheniem-273694840.html

Президент Грузии поздравила армян с Рождеством и Крещением

Президент Грузии поздравила армян с Рождеством и Крещением

Пусть этот большой праздник принесет вам и вашим семьям мир, здоровье и благополучие, заявила президент 06.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Армянскую апостольскую церковь и ее прихожан в Грузии и во всем мире с Рождеством и Крещением.Армянская Апостольская Церковь 6 января празднует два праздника одновременно – Рождество и Крещение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , религия , религиозный праздник