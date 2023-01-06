https://sputnik-georgia.ru/20230106/prezident-gruzii-pozdravila-armyan-s-rozhdestvom-i-krescheniem-273694840.html
Президент Грузии поздравила армян с Рождеством и Крещением
Президент Грузии поздравила армян с Рождеством и Крещением
Пусть этот большой праздник принесет вам и вашим семьям мир, здоровье и благополучие, заявила президент 06.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-06T10:32+0400
2023-01-06T10:32+0400
2023-01-06T10:45+0400
грузия
новости
общество
саломе зурабишвили
религия
религиозный праздник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0f/250041905_0:34:3175:1819_1920x0_80_0_0_8d8290235d694a4841a30664d72347bd.jpg
ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Армянскую апостольскую церковь и ее прихожан в Грузии и во всем мире с Рождеством и Крещением.Армянская Апостольская Церковь 6 января празднует два праздника одновременно – Рождество и Крещение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0f/250041905_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_e99a31a35e166e97787057364c24f5ab.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , религия , религиозный праздник
грузия, новости, общество, саломе зурабишвили , религия , религиозный праздник
Президент Грузии поздравила армян с Рождеством и Крещением
10:32 06.01.2023 (обновлено: 10:45 06.01.2023)
Пусть этот большой праздник принесет вам и вашим семьям мир, здоровье и благополучие, заявила президент
ТБИЛИСИ, 6 янв – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Армянскую апостольскую церковь и ее прихожан в Грузии и во всем мире с Рождеством и Крещением.
"Пусть этот большой праздник добра и добродетели, который вы отмечаете сегодня, принесет вам и вашим семьям мир, здоровье и благополучие", – написала Зурабишвили на своей странице в социальной сети.
Армянская Апостольская Церковь 6 января празднует два праздника одновременно – Рождество и Крещение.