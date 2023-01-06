https://sputnik-georgia.ru/20230106/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-avtomobiley-ogranicheno-273711046.html

Верхний Ларс сегодня: движение автомобилей ограничено

Верхний Ларс сегодня: движение автомобилей ограничено

Движение закрыто из-за интенсивного снегопада на участке Гудаури-Коби Военно-грузинской дороги 06.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-06T21:46+0400

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департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, ограничено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. Движение закрыто из-за интенсивного снегопада на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида транспорта движение свободно. Непогода и движение на дорогах Грузии – последние новости >>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, гудаури, военно-грузинская дорога, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог