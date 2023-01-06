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Верхний Ларс сегодня: движение автомобилей ограничено
Верхний Ларс сегодня: движение автомобилей ограничено
Движение закрыто из-за интенсивного снегопада на участке Гудаури-Коби Военно-грузинской дороги 06.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-06T21:46+0400
2023-01-06T21:46+0400
2023-01-06T22:03+0400
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ситуация на военно-грузинской дороге
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, ограничено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. Движение закрыто из-за интенсивного снегопада на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида транспорта движение свободно. Непогода и движение на дорогах Грузии – последние новости >>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, гудаури, военно-грузинская дорога, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, погода, гудаури, военно-грузинская дорога, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: движение автомобилей ограничено
21:46 06.01.2023 (обновлено: 22:03 06.01.2023)
Движение закрыто из-за интенсивного снегопада на участке Гудаури-Коби Военно-грузинской дороги
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, ограничено для автотранспорта с прицепом и полуприцепом, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог.
Движение закрыто из-за интенсивного снегопада на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида транспорта движение свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.