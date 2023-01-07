https://sputnik-georgia.ru/20230107/kogda-zavershitsya-stroitelstvo-samogo-dlinnogo-tonnelya-v-gruzii-k-granitse-s-rf-273719582.html
Когда завершится строительство самого длинного тоннеля в Грузии к границе с РФ?
Когда завершится строительство самого длинного тоннеля в Грузии к границе с РФ?
Также в 2023 году власти планируют построить еще один участок дороги в направлении России – Натахтари-Жинвали 07.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-07T16:21+0400
2023-01-07T16:21+0400
2023-01-07T17:39+0400
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ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Строительство тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы завершится уже к следующему году.Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс". Согласно приоритетам государственного бюджета, все работы по строительству тоннеля и по ремонту участка дороги в направлении Квешети-Коби завершаться в конце 2023 года. Также в 2023 году власти планируют построить еще один участок дороги в направлении России – Натахтари-Жинвали, превратив его в скоростную трассу. На данный момент девятикилометровый тоннель прорыт уже на 4,5 километра.Верхний Ларс сегодня: ограничения сняты>> Работы по бурению тоннеля выполняются с помощью машины TBM (Tunnel Boring Machine), специально изготовленной для проекта Квешети-Коби. В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста. Среди них строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Работы будет вести китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co. Согласно проекту, в зону новой дороги будут включены села Квешети, Арахвети, Закаткари, Бениани-Бегони, Свиана-Ростиани, Мугуре, Цкере и Коби. На данный момент длина существующей дороги составляет 34 километра, тоннель сократит ее на 11 километров и, соответственно, время в пути на час. При этом транзитные перевозки не будут осуществляться через курорт Гудаури. С одной стороны, это разгрузит дорожное движение курорта, а с другой – транзит станет более безопасным. Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, европа, гудаури, департамент автомобильных дорог, европейский банк реконструкции и развития
грузия, новости, экономика, тбилиси, европа, гудаури, департамент автомобильных дорог, европейский банк реконструкции и развития
Когда завершится строительство самого длинного тоннеля в Грузии к границе с РФ?
16:21 07.01.2023 (обновлено: 17:39 07.01.2023)
Также в 2023 году власти планируют построить еще один участок дороги в направлении России – Натахтари-Жинвали
ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Строительство тоннеля Квешети-Коби на трассе в направлении грузино-российской границы завершится уже к следующему году.
Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".
Согласно приоритетам государственного бюджета, все работы по строительству тоннеля и по ремонту участка дороги в направлении Квешети-Коби завершаться в конце 2023 года.
Также в 2023 году власти планируют построить еще один участок дороги в направлении России – Натахтари-Жинвали, превратив его в скоростную трассу.
На данный момент девятикилометровый тоннель прорыт уже на 4,5 километра.
Работы по бурению тоннеля выполняются с помощью машины TBM (Tunnel Boring Machine), специально изготовленной для проекта Квешети-Коби.
В рамках проекта планируется строительство двухполосной асфальтобетонной дороги, пяти мостов, пяти тоннелей и ремонт одного моста.
Среди них строительство крупнейшего в Грузии тоннеля длиной в девять километров и диаметром 15 метров под Крестовым перевалом. Это будет один из самых длинных тоннелей и одно из самых сложных инженерных сооружений в Европе. Работы будет вести китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co.
Согласно проекту, в зону новой дороги будут включены села Квешети, Арахвети, Закаткари, Бениани-Бегони, Свиана-Ростиани, Мугуре, Цкере и Коби.
На данный момент длина существующей дороги составляет 34 километра, тоннель сократит ее на 11 километров и, соответственно, время в пути на час.
При этом транзитные перевозки не будут осуществляться через курорт Гудаури. С одной стороны, это разгрузит дорожное движение курорта, а с другой – транзит станет более безопасным.
Строительство осуществляется Департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.