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"Наше постоянное место не здесь" - Рождественская эпистола патриарха Грузии
"Наше постоянное место не здесь" - Рождественская эпистола патриарха Грузии
Сердце является центром жизни человека, а разум помогает познать окружающий мир, говорится в послании Патриарха 07.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-07T01:35+0400
2023-01-07T01:35+0400
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илия второй
грузинская православная церковь
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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Земля не является постоянным местом для проживания человека, он должен уйти из этого мира и при жизни сделать свободный выбор, который определит его дальнейшую участь, говорится в традиционном Рождественском послании (эпистоле) Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго. В послании также говорится, что существует такое положение, которое называется "сгоревшей совестью" и оно указывает на тяжелую духовную жизнь человека. Христианская вера и заповеди дают возможность правильно развивать душу, поскольку совесть связывает волю человека с волей Бога. "Никто не сможет положить другую основу, помимо той, которая уже сделана, которая является Иисусом Христом. А кто что строит на этой основе – золото, серебро, дорогие камни, дрова, сено, солому – прояснится дело каждого… огнем прояснится и огнем же будет испытано, кто что делает", - говорится в послании. Православное Рождество Христово 2023: обычаи, традиции, молитвы &gt;&gt;Сердце является центром жизни человека, а разум помогает познать окружающий мир. От греха сердце, разум и душа человека освобождаются путем молитвы, поста, испытаниями, именно поэтому люди не должны боятся проблем. Не даром мудрость гласит: "Благополучие может быть страшнее несчастья и несчастье намного более спасительным, чем благополучие". "Если мы правильно живем, то Бог обязательно нам поможет, его помощь появится там и в такое время, когда мы и представить себе не можем", - подчеркнуто в послании. Особое значение имеет забота о справедливости и единстве, поскольку Грузия занимает геополитически сложное место и стоит перед многими вызовами, отмечено в послании. Подавляющее большинство жителей Грузии — православные христиане. Грузинская Православная Церковь отмечает праздник Рождества Христова 7 января. В ночь Рождества с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, общество, новости, илия второй, грузинская православная церковь, рождество христово
грузия, общество, новости, илия второй, грузинская православная церковь, рождество христово

"Наше постоянное место не здесь" - Рождественская эпистола патриарха Грузии

01:35 07.01.2023
© photo: Sputnik / StringerКатоликос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй на церковной службе
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй на церковной службе - Sputnik Грузия, 1920, 07.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Сердце является центром жизни человека, а разум помогает познать окружающий мир, говорится в послании Патриарха
ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Земля не является постоянным местом для проживания человека, он должен уйти из этого мира и при жизни сделать свободный выбор, который определит его дальнейшую участь, говорится в традиционном Рождественском послании (эпистоле) Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго.
"Наша воля осуществляется нашей душой, сердцем, разумом и словом, поэтому мы особенно должны заботиться о них. Одним из главных проявлении нашей души является совесть. Совесть – это Божий голос", - отмечено в послании.
В послании также говорится, что существует такое положение, которое называется "сгоревшей совестью" и оно указывает на тяжелую духовную жизнь человека. Христианская вера и заповеди дают возможность правильно развивать душу, поскольку совесть связывает волю человека с волей Бога.
"Никто не сможет положить другую основу, помимо той, которая уже сделана, которая является Иисусом Христом. А кто что строит на этой основе – золото, серебро, дорогие камни, дрова, сено, солому – прояснится дело каждого… огнем прояснится и огнем же будет испытано, кто что делает", - говорится в послании.
Православное Рождество Христово 2023: обычаи, традиции, молитвы >>
Сердце является центром жизни человека, а разум помогает познать окружающий мир. От греха сердце, разум и душа человека освобождаются путем молитвы, поста, испытаниями, именно поэтому люди не должны боятся проблем. Не даром мудрость гласит: "Благополучие может быть страшнее несчастья и несчастье намного более спасительным, чем благополучие".
"Если мы правильно живем, то Бог обязательно нам поможет, его помощь появится там и в такое время, когда мы и представить себе не можем", - подчеркнуто в послании.
Особое значение имеет забота о справедливости и единстве, поскольку Грузия занимает геополитически сложное место и стоит перед многими вызовами, отмечено в послании.
"Мои духовные дети, жители Грузии и соотечественники за рубежом, духовно направимся к Вифлеему, чтобы вместе с пастухами вознести младенца Иисуса и петь молебен вместе с ангелами… Пусть Господь наш Иисус Христос пожелает, чтобы и в нашем случае сбылись слова святого царя Давида: "Блажен народ, у которого Господь есть Бог, — племя, которое Он избрал в наследие Себе", — подчеркнуто в послании Патриарха Грузии.
Подавляющее большинство жителей Грузии — православные христиане. Грузинская Православная Церковь отмечает праздник Рождества Христова 7 января. В ночь Рождества с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.
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