https://sputnik-georgia.ru/20230107/nashe-postoyannoe-mesto-ne-zdes---rozhdestvenskaya-epistola-patriarkha-gruzii-273713113.html

"Наше постоянное место не здесь" - Рождественская эпистола патриарха Грузии

"Наше постоянное место не здесь" - Рождественская эпистола патриарха Грузии

Сердце является центром жизни человека, а разум помогает познать окружающий мир, говорится в послании Патриарха 07.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-07T01:35+0400

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грузия

общество

новости

илия второй

грузинская православная церковь

рождество христово

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ТБИЛИСИ, 6 янв — Sputnik. Земля не является постоянным местом для проживания человека, он должен уйти из этого мира и при жизни сделать свободный выбор, который определит его дальнейшую участь, говорится в традиционном Рождественском послании (эпистоле) Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго. В послании также говорится, что существует такое положение, которое называется "сгоревшей совестью" и оно указывает на тяжелую духовную жизнь человека. Христианская вера и заповеди дают возможность правильно развивать душу, поскольку совесть связывает волю человека с волей Бога. "Никто не сможет положить другую основу, помимо той, которая уже сделана, которая является Иисусом Христом. А кто что строит на этой основе – золото, серебро, дорогие камни, дрова, сено, солому – прояснится дело каждого… огнем прояснится и огнем же будет испытано, кто что делает", - говорится в послании. Православное Рождество Христово 2023: обычаи, традиции, молитвы >>Сердце является центром жизни человека, а разум помогает познать окружающий мир. От греха сердце, разум и душа человека освобождаются путем молитвы, поста, испытаниями, именно поэтому люди не должны боятся проблем. Не даром мудрость гласит: "Благополучие может быть страшнее несчастья и несчастье намного более спасительным, чем благополучие". "Если мы правильно живем, то Бог обязательно нам поможет, его помощь появится там и в такое время, когда мы и представить себе не можем", - подчеркнуто в послании. Особое значение имеет забота о справедливости и единстве, поскольку Грузия занимает геополитически сложное место и стоит перед многими вызовами, отмечено в послании. Подавляющее большинство жителей Грузии — православные христиане. Грузинская Православная Церковь отмечает праздник Рождества Христова 7 января. В ночь Рождества с 6 на 7 января во всех православных храмах Грузии прошли праздничные богослужения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, общество, новости, илия второй, грузинская православная церковь, рождество христово