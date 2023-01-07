https://sputnik-georgia.ru/20230107/net-postradavshego-net-dela--advokat-ob-intsidente-s-eks-glavoy-mvd-gruzii-273714774.html

"Нет пострадавшего, нет дела" – адвокат об инциденте с экс-главой МВД Грузии

"Нет пострадавшего, нет дела" – адвокат об инциденте с экс-главой МВД Грузии

Как рассказал адвокат Шарашидзе, инцидент произошел в одной из аптек в Тбилиси 07.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-07T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Главному фигуранту конфликта с экс-министром внутренних дел Вано Мерабишвили Георгию Шарашидзе на данном этапе не могут предъявить обвинения, заявил адвокат Шарашидзе Гела Николеишвили. МВД Грузии накануне возбудило уголовное дело по статье "Насилие" в связи с расправой над Мерабишвили, который был одной из самых влиятельных фигур при прежней власти. Как оказалось, конфликт с Мерабишвили произошел у Георгия Шарашидзе – зятя известного грузинского певца и основателя общественного движения "Аи иа" Гии Гачечиладзе. Гачечиладзе был одним из самых активных борцов с прежней властью и сегодня борется за то, чтобы команда экс-президента Михаила Саакашвили не смогла вернуться к власти. Грузинское законодательство предусматривает, что у пострадавшего должно быть заключение судебно-медицинской экспертизы, в связи с тем, что он получил повреждения определенной степени, разъяснил адвокат. "Пострадавший сам должен сказать, испытал он или нет физическую боль. Он может сказать, что отказывается давать показания в полиции, но в этом случае расследование идет в суд, чтобы допрос проводился там", – отметил адвокат. Николеишвили также рассказал о деталях конфликта между его подзащитным и экс-главной МВД Грузии. Известно, что противостояние произошло в одной из аптек в районе Ваке в Тбилиси, близ дома Шарашидзе. Расправа над экс-главой МВД Грузии - возбуждено уголовное дело >>По словам адвоката, Шарашидзе подошел к Мерабишвили и напомнил о 19-летнем Бату Робакидзе, который был убит 23 ноября 2004 года, во время инцидента у дидубийской православной церкви в центре Тбилиси. Согласно телепередаче пресс-службы МВД "Патруль" от 24 ноября 2004 года, полицейские задержали "вооруженную группу бандитов", один из которых – 19-летний Робакидзе, был убит при попытке оказания сопротивления, а остальные – задержаны по обвинению в незаконном ношении огнестрельного оружия. Позднее, под нажимом семьи погибшего, СМИ, общественности и оппозиции удалось доказать, что это дело сфабриковано. Спустя полгода после смены власти в Грузии, в мае 2013 года, Мерабишвили попал за решетку. На свободу он вышел в феврале 2020 года. Суд признал Мерабишвили виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам: незаконное изъятие винного завода "Акура" в городе Телави (регион Кахети) в 2004 году; организация убийства сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани в 2006 году; разгон мирной акции оппозиции 26 мая 2011 года; подкуп избирателей перед выборами в парламент 2012 года и дело об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, вано мерабишвили, гия гачечиладзе, михаил саакашвили, тбилиси