https://sputnik-georgia.ru/20230107/prezident-gruzii-ne-pomiluet-saakashvili---papuashvili-273726373.html

Президент Грузии не помилует Саакашвили – Папуашвили

Президент Грузии не помилует Саакашвили – Папуашвили

У действующего главы государства нет причин для помилования Саакашвили, убежден Папуашвили 07.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-07T22:03+0400

2023-01-07T22:03+0400

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ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили не ждет, что президент страны Саломе Зурабишвили изменит свое решение и помилует осужденного экс-главу государства Михаила Саакашвили. На данный момент президент Грузии избегает ответа касательно вопроса помилования Саакашвили. Раньше по вопросу помилования Саакашвили у нее была четкая позиция: "Нет и никогда". По его словам, Саакашвили обвиняется по делу об убийстве сотрудника "Банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, а Саломе Зурабишвили сама участвовала в акции протеста в том числе из-за помилования убийц Гиргвлиани. Что касается отсрочки наказания Саакашвили из-за состояния его здоровья, председатель парламента предложил дождаться решения суда. "Это компетенция врачей и суда", – сказал Папуашвили. Ранее президент заявила о важности прекращения спекуляций на тему и выразила надежду, что решение суда "позволит народу Грузии выбраться из этой ситуации". Страсти вокруг СаакашвилиСостояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Следующее судебное заседание по вопросу отмены или отсрочки наказания Саакашвили по состоянию здоровья состоится 9 января. Чтобы подкрепить свою позицию, защита Саакашвили привлекла к делу американских экспертов, двоих из которых – токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита – уже допросили в суде. Помилование Саакашвили будет аморальным шагом – Кобахидзе>>Оба заявили, что у Саакашвили прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Единственным выходом из положения Голдсмит и Смит назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили в том числе и в дни когда были назначены суды по его делу кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, шалва папуашвили, украина, сандро гиргвлиани, тбилиси, одесская область, специальная пенитенциарная служба, "банк грузии", тбилисский городской суд, возвращение и арест саакашвили