https://sputnik-georgia.ru/20230108/aviakompaniya-wizz-air-bylo-sdelano-vse-vozmozhnoe-dlya-spaseniya-passazhira-273739306.html

Авиакомпания Wizz Air: было сделано все возможное для спасения пассажира

Авиакомпания Wizz Air: было сделано все возможное для спасения пассажира

Авиакомпания приносит извинения пассажирам с связи с отмененными рейсами и готова возместить ущерб 08.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-08T13:19+0400

2023-01-08T13:19+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Венгерская авиакомпания Wizz Air выражает соболезнования в связи со смертью пассажира на борту рейса Кутаиси-Париж и заявляет, что было сделано все возможное для спасения жизни мужчины, говорится в заявлении. Самолет венгерской авиакомпании Wizz Air, вылетевший из Кутаисского международного аэропорта в Париж в субботу, совершил аварийную посадку через несколько минут после взлета – одному из пассажиров стало плохо сразу после взлета. Авиакомпания приносит извинения пассажирам с связи с отмененными рейсами и готова возместить ущерб. "Мы понимаем, насколько они расстроены, и делаем все возможное, чтобы предложить им разные варианты поездки – будь то альтернативные рейсы Wizz Air, полный возврат средств или возврат 120% на счет авиакомпании", – говорится в заявлении компании. ЧП на борту авиарейса Кутаиси-Париж: самолет совершил аварийную посадку >>Как отмечают в компании, пассажирам в парижском аэропорту Бове предлагается несколько вариантов, в том числе пересадка в парижский аэропорт Орли, вылет в Будапешт и затем вылет в Кутаиси в воскресенье. Другой вариант – поездка в аэропорт Варшавы и вылет в Кутаиси в понедельник. Несколько пассажиров уже решили сдать билет и использовать деньги, а некоторые уже поменяли билеты на рейс следующей недели, сообщают в компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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