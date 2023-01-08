https://sputnik-georgia.ru/20230108/aviakompaniya-wizz-air-bylo-sdelano-vse-vozmozhnoe-dlya-spaseniya-passazhira-273739306.html
Авиакомпания Wizz Air: было сделано все возможное для спасения пассажира
Авиакомпания Wizz Air: было сделано все возможное для спасения пассажира
Авиакомпания приносит извинения пассажирам с связи с отмененными рейсами и готова возместить ущерб 08.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-08T13:19+0400
2023-01-08T13:19+0400
2023-01-08T13:52+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Венгерская авиакомпания Wizz Air выражает соболезнования в связи со смертью пассажира на борту рейса Кутаиси-Париж и заявляет, что было сделано все возможное для спасения жизни мужчины, говорится в заявлении. Самолет венгерской авиакомпании Wizz Air, вылетевший из Кутаисского международного аэропорта в Париж в субботу, совершил аварийную посадку через несколько минут после взлета – одному из пассажиров стало плохо сразу после взлета. Авиакомпания приносит извинения пассажирам с связи с отмененными рейсами и готова возместить ущерб. "Мы понимаем, насколько они расстроены, и делаем все возможное, чтобы предложить им разные варианты поездки – будь то альтернативные рейсы Wizz Air, полный возврат средств или возврат 120% на счет авиакомпании", – говорится в заявлении компании. ЧП на борту авиарейса Кутаиси-Париж: самолет совершил аварийную посадку >>Как отмечают в компании, пассажирам в парижском аэропорту Бове предлагается несколько вариантов, в том числе пересадка в парижский аэропорт Орли, вылет в Будапешт и затем вылет в Кутаиси в воскресенье. Другой вариант – поездка в аэропорт Варшавы и вылет в Кутаиси в понедельник. Несколько пассажиров уже решили сдать билет и использовать деньги, а некоторые уже поменяли билеты на рейс следующей недели, сообщают в компании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, общество, кутаиси, тбилиси, париж, wizz air, грузия
в мире, новости, общество, кутаиси, тбилиси, париж, wizz air, грузия
Авиакомпания Wizz Air: было сделано все возможное для спасения пассажира
13:19 08.01.2023 (обновлено: 13:52 08.01.2023)
Авиакомпания приносит извинения пассажирам с связи с отмененными рейсами и готова возместить ущерб
ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Венгерская авиакомпания Wizz Air выражает соболезнования в связи со смертью пассажира на борту рейса Кутаиси-Париж и заявляет, что было сделано все возможное для спасения жизни мужчины, говорится в заявлении.
Самолет венгерской авиакомпании Wizz Air, вылетевший из Кутаисского международного аэропорта в Париж в субботу, совершил аварийную посадку через несколько минут после взлета – одному из пассажиров стало плохо сразу после взлета.
"Мы хотели бы выразить нашу искреннюю скорбь в связи с субботним инцидентом. Жизнь, здоровье и безопасность пассажиров – самое важное для авиакомпании Wizz Air. Наши коллеги делали все возможное, чтобы спасти жизнь пассажира, пока не вмешались профессиональные медики, но, к сожалению, эта попытка не увенчалась успехом", – говорится в заявлении.
Авиакомпания приносит извинения пассажирам с связи с отмененными рейсами и готова возместить ущерб.
"Мы понимаем, насколько они расстроены, и делаем все возможное, чтобы предложить им разные варианты поездки – будь то альтернативные рейсы Wizz Air, полный возврат средств или возврат 120% на счет авиакомпании", – говорится в заявлении компании.
Как отмечают в компании, пассажирам в парижском аэропорту Бове предлагается несколько вариантов, в том числе пересадка в парижский аэропорт Орли, вылет в Будапешт и затем вылет в Кутаиси в воскресенье. Другой вариант – поездка в аэропорт Варшавы и вылет в Кутаиси в понедельник.
Несколько пассажиров уже решили сдать билет и использовать деньги, а некоторые уже поменяли билеты на рейс следующей недели, сообщают в компании.