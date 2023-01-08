https://sputnik-georgia.ru/20230108/kitay-otmenil-karantin-dlya-vezzhayuschikh-v-stranu-273742847.html

Китай отменил карантин для въезжающих в страну

Китай отменил карантин для въезжающих в страну

Лица с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья 08.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-08T14:28+0400

2023-01-08T14:28+0400

2023-01-08T14:28+0400

в мире

новости

общество

китай

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/0f/265223492_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f122a0d41014ca3c1ba5bcbb5f6e43f7.jpg

ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Китай отменяет целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытию из-за границы.В декабре прошлого года Китай начал активно послаблять свою антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены.Начиная с 8 января 2023 года выезжающие в Китай должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в КНР, они должны будут сообщить о своем результате теста при заполнении декларации о состоянии здоровья. Названа дата отмены карантина для въезжающих в Китай >>Лицам с отрицательным результатом теста не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии, а тем, у кого тест окажется положительным рекомендуется отложить свою поездку до выздоровления. По прибытию в Китай больше не нужно проходить централизованную изоляцию и несколько ПЦР-тестирований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

китай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, общество, китай, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса