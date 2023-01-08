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Китай отменил карантин для въезжающих в страну
Китай отменил карантин для въезжающих в страну
Лица с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья 08.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-08T14:28+0400
2023-01-08T14:28+0400
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ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Китай отменяет целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытию из-за границы.В декабре прошлого года Китай начал активно послаблять свою антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены.Начиная с 8 января 2023 года выезжающие в Китай должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в КНР, они должны будут сообщить о своем результате теста при заполнении декларации о состоянии здоровья. Названа дата отмены карантина для въезжающих в Китай &gt;&gt;Лицам с отрицательным результатом теста не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии, а тем, у кого тест окажется положительным рекомендуется отложить свою поездку до выздоровления. По прибытию в Китай больше не нужно проходить централизованную изоляцию и несколько ПЦР-тестирований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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в мире, новости, общество, китай, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
в мире, новости, общество, китай, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Китай отменил карантин для въезжающих в страну

14:28 08.01.2023
© AP Photo / Ng Han GuanПандемия коронавируса - люди в масках в Пекине Китай
Пандемия коронавируса - люди в масках в Пекине Китай - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
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Лица с отрицательным результатом ПЦР-теста смогут приехать в Китай без оформления кода здоровья
ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Китай отменяет целый ряд действовавших с 2020 года антиковидных ограничений, в том числе обязательный централизованный карантин и ПЦР-тестирование по прибытию из-за границы.
В декабре прошлого года Китай начал активно послаблять свою антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены.
Начиная с 8 января 2023 года выезжающие в Китай должны будут сдать ПЦР-тест на COVID-19 за 48 часов до рейса в КНР, они должны будут сообщить о своем результате теста при заполнении декларации о состоянии здоровья.
Названа дата отмены карантина для въезжающих в Китай >>
Лицам с отрицательным результатом теста не требуется обращаться за "кодом здоровья" в китайские дипмиссии, а тем, у кого тест окажется положительным рекомендуется отложить свою поездку до выздоровления. По прибытию в Китай больше не нужно проходить централизованную изоляцию и несколько ПЦР-тестирований.
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