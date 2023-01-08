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https://sputnik-georgia.ru/20230108/nazvano-kolichestvo-postradavshikh-ot-pirotekhniki-na-novogodnie-prazdniki-v-gruzii-273733536.html
Названо количество пострадавших от пиротехники на новогодние праздники в Грузии
Названо количество пострадавших от пиротехники на новогодние праздники в Грузии
За скорой медицинской помощью с 31 декабря до 2 января включительно обратились 37 граждан 08.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-08T12:15+0400
2023-01-08T13:39+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи
пиротехника
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ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Более 20 человек были госпитализированы в новогодние праздники из-за использования пиротехники в Грузии, сообщает Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи. Петарды и другая пиротехника являются неотъемлемой частью празднования Нового года в Грузии, но их использование нередко приводит к травмам и ожогам. В новогодние дни растет количество обращений в медучреждения. По информации Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, за скорой медицинской помощью обратились 37 граждан, из них 22 попали в больницу. Речь идет о периоде с 31 декабря до 2 января включительно. Что касается интоксикации пищей или алкоголем, то всего за помощью обратились 257 граждан, из них 81 понадобилась госпитализация. Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее заявил, что власти примут меры касательно использования пиротехники, чтобы обезопасить население. Он также не исключил в будущем запрета пиротехники, так как, по словам мэра, фиксируется слишком много травм, особенно среди детей. Опасная пиротехника: количество жертв в Грузии уже достигло 25 человек &gt;&gt;Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД не раз призывало жителей страны к осторожности и рекомендовало не использовать пиротехнику в многолюдных местах и закрытом пространстве. Продажа пиротехники несовершеннолетним запрещена в Грузии с 2019 года. Между тем, в 2022 году Грузия закупила 712 тонн фейерверков, бенгальских огней, ракет и других пиротехнических изделий на 5,5 миллиона долларов. Эта сумма рекордная за все годы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, каха каладзе, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, пиротехника
грузия, новости, общество, каха каладзе, центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, пиротехника

Названо количество пострадавших от пиротехники на новогодние праздники в Грузии

12:15 08.01.2023 (обновлено: 13:39 08.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerГрузинский рынок перед новым годом
Грузинский рынок перед новым годом - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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За скорой медицинской помощью с 31 декабря до 2 января включительно обратились 37 граждан
ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Более 20 человек были госпитализированы в новогодние праздники из-за использования пиротехники в Грузии, сообщает Центр координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи.
Петарды и другая пиротехника являются неотъемлемой частью празднования Нового года в Грузии, но их использование нередко приводит к травмам и ожогам. В новогодние дни растет количество обращений в медучреждения.
По информации Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, за скорой медицинской помощью обратились 37 граждан, из них 22 попали в больницу. Речь идет о периоде с 31 декабря до 2 января включительно.
© Sputnik / Alex ShlamovФейерверки и салюты над столицей Грузии в новогоднюю ночь
Фейерверки и салюты над столицей Грузии в новогоднюю ночь - Sputnik Грузия, 1920, 08.01.2023
Фейерверки и салюты над столицей Грузии в новогоднюю ночь
© Sputnik / Alex Shlamov
Что касается интоксикации пищей или алкоголем, то всего за помощью обратились 257 граждан, из них 81 понадобилась госпитализация.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее заявил, что власти примут меры касательно использования пиротехники, чтобы обезопасить население. Он также не исключил в будущем запрета пиротехники, так как, по словам мэра, фиксируется слишком много травм, особенно среди детей.
Опасная пиротехника: количество жертв в Грузии уже достигло 25 человек >>
Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями МВД не раз призывало жителей страны к осторожности и рекомендовало не использовать пиротехнику в многолюдных местах и закрытом пространстве.
Продажа пиротехники несовершеннолетним запрещена в Грузии с 2019 года.
Между тем, в 2022 году Грузия закупила 712 тонн фейерверков, бенгальских огней, ракет и других пиротехнических изделий на 5,5 миллиона долларов. Эта сумма рекордная за все годы.
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