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Россия повышает пошлину на экспорт пшеницы

Россия повышает пошлину на экспорт пшеницы

Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям 08.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-08T12:47+0400

2023-01-08T12:47+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв— Sputnik. Россия повышает экспортные пошлины на зерно с 11 января.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 11 по 17 января 2023 года включительно составит 4 766,3 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 3 870,6 рубля, кукурузы – 1 289,4 рубля.Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика >>Пошлина на экспорт пшеницы из России с 28 декабря 2022 года по 10 января 2023 года включительно составляет 4 160,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя – 3 420,4 рубля, кукурузы – 692,6 рубля за тонну, передает РИА Новости.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.Зависимость Грузии от российской пшеницы и муки по-прежнему высока. В январе-сентябре 2022 года доля российской пшеницы и пшеничной муки в общем объеме импорта этой продукции составила 96%. Большая часть потребляемой в Грузии пшеничной муки (до 78%) поступает из России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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