https://sputnik-georgia.ru/20230108/verkhniy-lars-segodnya-doroga-dlya-bolshegruzov-opyat-zakryta-273743708.html

Верхний Ларс сегодня: дорога для большегрузов опять закрыта

Верхний Ларс сегодня: дорога для большегрузов опять закрыта

Движение для трейлеров на участке Гудаури-Коби открылось утром 8 января, но из-за интенсивного снегопада и мороза снова закрылось 08.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-08T15:47+0400

2023-01-08T15:47+0400

2023-01-08T15:47+0400

грузия

новости

общество

верхний ларс

военно-грузинская дорога

ситуация на военно-грузинской дороге

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог. Движение для трейлеров на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открылось утром 8 января, но из-за интенсивного снегопада и мороза снова закрылось. Для остальных видов транспорта движение по дороге в направлении границы с Россией открыто. Трасса Восток-Запад в Грузии свободна для трейлеров >>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, верхний ларс, военно-грузинская дорога, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог