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Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов свободно
Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов свободно
Движение для трейлеров на участке Гудаури-Коби открылось днем 7 января, но из-за интенсивного снегопада снова закрылось 08.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-08T13:51+0400
2023-01-08T13:51+0400
2023-01-08T13:51+0400
грузия
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ситуация на военно-грузинской дороге
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Движение автотранспорта на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе, свободно для большегрузов, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Движение для трейлеров на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открылось днем 7 января, но из-за интенсивного снегопада снова закрылось. Для остальных видов транспорта движение по дороге в направлении границы с Россией открыто. Трасса Восток-Запад в Грузии свободна для трейлеров >>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс, военно-грузинская дорога, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, верхний ларс, военно-грузинская дорога, ситуация на военно-грузинской дороге, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: движение для большегрузов свободно
Движение для трейлеров на участке Гудаури-Коби открылось днем 7 января, но из-за интенсивного снегопада снова закрылось
ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Движение автотранспорта на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе, свободно для большегрузов, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Движение для трейлеров на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс открылось днем 7 января, но из-за интенсивного снегопада снова закрылось.
Для остальных видов транспорта движение по дороге в направлении границы с Россией открыто.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.