https://sputnik-georgia.ru/20230109/byudzhet-gruzii-na-2022-god-perevypolnen---glava-minfina-273774141.html

Бюджет Грузии на 2022 год перевыполнен - глава Минфина

Бюджет Грузии на 2022 год перевыполнен - глава Минфина

Поступления консолидированного бюджета на 2022 год перевыполнены и составили 101,1% от запланированного показателя 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T19:21+0400

2023-01-09T19:21+0400

2023-01-09T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Доходная и расходная части консолидированного бюджета на 2022 год выполнены, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства. Государственный бюджет Грузии в 2022 году был пересмотрен два раза – из-за улучшения прогнозов по макроэкономическим показателям и сокращение долга правительства. Данный прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии. По информации министра, в прошлом году мобилизованные доходы консолидированного бюджета составили 19,4 миллиарда лари (100,8% от прогнозного показателя). В том числе в виде налоговых доходов консолидированного бюджета мобилизовано 17,4 млрд лари (100,2%) от прогнозного показателя. Выполнение платежей консолидированного бюджета составило 23,1 миллиарда лари, что составляет 100,2% от запланированного прогнозного показателя. Из них капитальные затраты превысили 6 миллиарда лари и составили 100% от запланированного", - сказал Лаша Хуцишвили. Как отметил министр финансов, одним из главных приоритетов является сокращение дефицита бюджета. По его словам, первоначально планируемый дефицит бюджета на 2022 год был определен в размере 4,4% ВВП, однако в течение года дефицит бюджета постепенно снижался и составил 3,1%, что является значительным успехом для страны. Приоритеты правительства Грузии на 2023 год – куда пойдут средства из госбюджета >>Министр также акцентировал внимание на снижении уровня инфляции и отметил, что уровень инфляции в декабре составил 9,8%. По его словам, в последующие месяцы сокращение инфляции ускорится еще больше. По его словам, средний показатель экономического роста за 11 месяцев 2022 года определен на уровне 10%, при этом, как отметил Лаша Хуцишвили, ожидается, что экономический рост 2022 года останется в пределах 10%, а значит, ВВП на душу населения превысит 6,6 тысяч долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, бюджет грузии, министерство финансов грузии