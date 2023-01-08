https://sputnik-georgia.ru/20230108/prioritety-pravitelstva-gruzii-na-2023-god---kuda-poydut-sredstva-iz-gosbyudzheta-273747360.html

Приоритеты правительства Грузии на 2023 год – куда пойдут средства из госбюджета

Приоритеты правительства Грузии на 2023 год – куда пойдут средства из госбюджета

Ассигнования государственного бюджета Грузии на 2023 год составят почти 22 миллиарда лари или восемь миллиардов долларов 08.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-08T22:26+0400

2023-01-08T22:26+0400

2023-01-08T23:24+0400

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ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Государственный бюджет Грузии на 2023 год основан на консервативных макроэкономических прогнозах и ориентирован на продолжение фискальной консолидации.Документ учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.Согласно проекту, ожидается экономический рост до 5 %. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 79,7 миллиарда лари. Для сравнения: по последнему прогнозу он составлял 72,2 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,8%. При этом правительственный долг составляет 39% к ВВП.Новые параметры госбюджетаСогласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2023 году увеличатся на 2,1 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,9 миллиарда лари.При этом доходы увеличатся на 1,8 миллиарда лари и составят около 17,6 миллиарда.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2023 года вырастет примерно на 2 миллиарда лари и составит около 21, 9 миллиарда лари.Кто получит больше денегБольше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 6,9 миллиарда лари.Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частности, увеличение пенсий возрастным пенсионерам, целевую социальную помощь, доступное медицинское обслуживание и рост зарплат врачам, медсестрам и работникам скорой помощи.Также средства пойдут на обеспечение жильем семей вынужденных переселенцев и обеспечение работой социально незащищенных слоев граждан.Бюджет Минобороны Грузии увеличится на 25% >>Бюджет министерства регионального развития по первоначальному прогнозу в 2023 году составит около 3,3 миллиарда лари, откуда 1,9 миллиарда пойдет на строительство дорог, а остальные деньги – на ремонт инфраструктуры, систем водоснабжения и строительство школ.По прогнозу, бюджет Минобразования составит более 2 миллиардов лари. При этом часть денег пойдет на увеличение надбавки к зарплатам учителям и приставам на 125 лари, а также на увеличение на 10% зарплат административно-технического персонала школ. Проект предполагает увеличение оплаты труда с 15 до 18 лари за час преподавателям профессиональных училищ. Кроме того, деньги пойдут на способствование научной деятельности и улучшение школьной инфраструктуры.Каким будет бюджет Минобразования Грузии в 2023 году >>Увеличение бюджета предусмотрено и для министерства обороны, чей бюджет составит 1,3 миллиарда лари, и деньги пойдут на увеличение зарплат военным на 20%, строительство для них квартир и развитие оборонных способностей страны.Увеличится также бюджет МВД Грузии. Он составит 1,1 миллиард лари. Причина увеличения – повышение зарплат сотрудникам полиции на 20%.По причине увеличения зарплат на 20% сотрудникам увеличится и бюджет СГБ Грузии, который составит 180 миллионов лари.Миссия МВФ оценила бюджет Грузии на 2023 год >>Также увеличение заработной платы ждет сотрудников министерства культуры, у них зарплата вырастет на 10%, а бюджет министерства составит 431,2 милллиона лари.Бюджет администрации правительства по прогнозу на 2023 год составит 22 миллиона лари, а бюджет администрации президента – 9,3 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, бюджет грузии, правительство грузии