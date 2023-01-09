https://sputnik-georgia.ru/20230109/dvizhenie-avtotransporta-budet-ogranicheno-na-ryade-ulits-tbilisi-273785203.html

Движение автотранспорта будет ограничено на ряде улиц Тбилиси

Движение автотранспорта будет ограничено на ряде улиц Тбилиси

На улицах планируются работы по обустройству системы водоснабжения 09.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Движение автотранспорта ограничат во втором переулке Цотне Дадиани (участок дороги, соединяющий улицы Давида Агмашенебели и Цотне Дадиани) в столичном районе Крцаниси, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси. По информации мэрии, на данном участке планируются работы по обустройству водопроводной сети, которые начнутся с 10 января и продолжатся по 10 июля текущего года. Во время проведения работ передвижение автотранспорта будет возможно прямо с улицы Давида Агмашенебели в сторону улицы Цотне Дадиани, а также в обратном направлении.Мэрия Тбилиси ограничит движение транспорта на одной из центральных улиц >>Кроме того, из-за обустройства водопроводной сети в Крцанисском районе с 10 января по 10 мая будет ограничено дорожное движение в по улице Абхазети. Ограничение коснется первого и второго переулков Абхазети, а также улицы Абхазети (участок дороги от улицы Цотне Дадиани до третьего переулка Абхазети).Во время работ автомобили смогут двигаться с улицы Абхазети в направлении улиц Гагра, Илори, Хвития и Цотне Дадиани. Также будет разрешено движение по улицам Эрекле, Царицы Тамар, Гулбаани, Сохуми, Патараия и Давида Агмашенебели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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