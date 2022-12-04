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Мэрия Тбилиси ограничит движение транспорта на одной из центральных улиц
Мэрия Тбилиси ограничит движение транспорта на одной из центральных улиц
Движение по улице Исакадзе будет возможно только для жителей близлежащих районов 04.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-04T18:26+0400
2022-12-04T19:28+0400
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ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Движение автомобилей на улице Исакадзе в Сабурталинском районе Тбилиси будет ограничено с 5 декабря в течение почти двух месяцев, говорится в сообщении мэрии города.Ограничения в движении вызваны ремонтом водопровода. Движение автомобилей будет полностью ограничено в течение 55 дней от пересечения улиц Мгалоблишвили и Исакадзе до пересечения улиц Гагарина и Исакадзе.Во время проведения ремонтных работ автомобили смогут передвигаться по улице Мгалоблишвили, площади Жвания, проспекту Пекина и улице Гагарина.Вниманию столичных автомобилистов - на проспекте Руставели вводятся ограничения &gt;&gt;Движение по улице Исакадзе будет возможно только для жителей близлежащих районов.Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям города за доставленные неудобства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси

Мэрия Тбилиси ограничит движение транспорта на одной из центральных улиц

18:26 04.12.2022 (обновлено: 19:28 04.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerРемонт улиц Меликишвили и Костава в центре столицы Грузии
Ремонт улиц Меликишвили и Костава в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 04.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Движение по улице Исакадзе будет возможно только для жителей близлежащих районов
ТБИЛИСИ, 4 дек — Sputnik. Движение автомобилей на улице Исакадзе в Сабурталинском районе Тбилиси будет ограничено с 5 декабря в течение почти двух месяцев, говорится в сообщении мэрии города.
Ограничения в движении вызваны ремонтом водопровода. Движение автомобилей будет полностью ограничено в течение 55 дней от пересечения улиц Мгалоблишвили и Исакадзе до пересечения улиц Гагарина и Исакадзе.
Во время проведения ремонтных работ автомобили смогут передвигаться по улице Мгалоблишвили, площади Жвания, проспекту Пекина и улице Гагарина.
Вниманию столичных автомобилистов - на проспекте Руставели вводятся ограничения >>
Движение по улице Исакадзе будет возможно только для жителей близлежащих районов.
Мэрия Тбилиси приносит извинения жителям города за доставленные неудобства.
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