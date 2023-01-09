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Движение транспорта в горах на западе Грузии восстановлено
Движение транспорта в горах на западе Грузии восстановлено
Коммунальные службы в Тбилиси и регионах Грузии борются с последствиями снегопада 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T13:51+0400
2023-01-09T13:51+0400
2023-01-09T14:06+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на 1-52 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.На дорогах Грузии введены ограничения>>Данный участок дороги расчистили от снега, в результате чего движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом возобновилось, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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департамент автомобильных дорог, погода, грузия
департамент автомобильных дорог, погода, грузия
Движение транспорта в горах на западе Грузии восстановлено
13:51 09.01.2023 (обновлено: 14:06 09.01.2023)
Коммунальные службы в Тбилиси и регионах Грузии борются с последствиями снегопада
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на 1-52 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.
Данный участок дороги расчистили от снега, в результате чего движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом возобновилось, сообщается на сайте
Департамента автомобильных дорог Грузии.