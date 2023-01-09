https://sputnik-georgia.ru/20230109/dvizhenie-transporta-na-uchastke-dorogi-v-zapadnoy-gruzii-vosstnovleno-273762662.html

Движение транспорта в горах на западе Грузии восстановлено

Движение транспорта в горах на западе Грузии восстановлено

Коммунальные службы в Тбилиси и регионах Грузии борются с последствиями снегопада 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T13:51+0400

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департамент автомобильных дорог

погода

грузия

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом восстановлено на 1-52 км участка автомобильной дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.На дорогах Грузии введены ограничения>>Данный участок дороги расчистили от снега, в результате чего движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом возобновилось, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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департамент автомобильных дорог, погода, грузия