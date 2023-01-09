https://sputnik-georgia.ru/20230109/ogranicheniya-na-dorogakh-gruzii-273759107.html

На дорогах Грузии введены ограничения

На дорогах Грузии введены ограничения

Ухудшение погоды по всей Грузии привело к тому, что на некоторых магистралях введены ограничения для автомобилистов 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T12:48+0400

2023-01-09T12:48+0400

2023-01-09T13:10+0400

грузия

департамент автомобильных дорог

погода

национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Непогода и снег создали проблемы на дорогах Грузии, в связи с чем на некоторых магистралях страны введены ограничения, сообщает Департамент автомобильных дорог.Из-за интенсивного снегопада и низкой температуры на 30-50 км автомобильной дороги внутригосударственного значения Вазиани-Гомбори-Телави (съезд село Гомбори - монастырь Шуамта) движение легковых автомобилей разрешено только с использованием противоскользящих цепей.Снегопад создал проблемы в высокогорной Аджарии>>Для автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами) движение свободное. На остальных участках дороги движение автотранспорта свободное.Из-за снегопада и гололеда движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида транспорта движение свободное.По информации Национального агентства окружающей среды, на участке Гудари-Коби движение осуществится в беспрерывном режиме только через лавинозащитные тоннели.Снегопад создал проблемы и на 30-186 км участка (Джвари-Ушгули) автомобильной дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили. Здесь запрещено движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест.В Тбилиси выпал снег – как справляются коммунальные службы>>На 70-186 км участка (Хаиши-Ушгули) разрешено движение транспорта с использованием противоскользящих цепей. Для автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами) движение свободное.На 1-30 км участка дороги Зугдиди-Джвари движение автотранспорта свободное.Из-за интенсивного снегопада, движение для автотранспорта с прицепом и полуприцепом запрещено на 39-62 км участка (перевал Накерала) дороги внутригосударственного значения Кутаиси (Моцамета)-Ткибули-Амбролаури, а также на дороге Сачхере (Сареки)-Узунта-Шкмери-Зудали. Для остального вида транспорта движение свободное.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, департамент автомобильных дорог, погода, национальное агентство окружающей среды