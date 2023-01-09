https://sputnik-georgia.ru/20230109/esche-odna-popytka-vtyanut-gruzii-v-voynu--v-tbilisi-otvetili-ukrainskomu-diplomatu-273766704.html

Еще одна попытка втянуть Грузию в войну – в Тбилиси ответили украинскому дипломату

Еще одна попытка втянуть Грузию в войну – в Тбилиси ответили украинскому дипломату

В статье украинского дипломата сказано, что Грузия отказала Украине в просьбе вернуть зенитно-ракетный комплекс "Бук" 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T15:52+0400

2023-01-09T15:52+0400

2023-01-09T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова может быть еще одной попыткой втянуть страну в войну, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гиви Миканадзе.В статье дипломата, опубликованной в украинском издании "Европейская правда", говорится об отказе властей Грузии на просьбу Киева вернуть комплексы "Бук", переданные стране в 2008 году. Отмечено, что Украина также запрашивала переданные США противотанковые комплексы Javelin. США были готовы заменить их на более новые комплексы, но Грузия категорически отказалась предоставлять Украине военную помощь.Депутат отметил, что Грузия продолжит оказывать Украине политическую и гуманитарную поддержку."Однако, что касается военного аспекта, мы, в первую очередь, позаботимся о том, чтобы наша страна не была вовлечена в боевые действия, и чтобы мир в этой стране был стабильно обеспечен", – подчеркнул Миканадзе.К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Вмешательство в правосудие Грузии – в правящей партии ответили украинским властям>>Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, но и пытается оправдать позиции РФ.Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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