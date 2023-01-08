https://sputnik-georgia.ru/20230108/vmeshatelstvo-v-pravosudie-gruzii---v-pravyaschey-partii-otvetili-ukrainskim-vlastyam-273745118.html
Вмешательство в правосудие Грузии – в правящей партии ответили украинским властям
Вмешательство в правосудие Грузии – в правящей партии ответили украинским властям
Решение по заключенным принимается судом с учетом независимых и объективных обстоятельств, заявил депутат 08.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-08T17:51+0400
2023-01-08T17:51+0400
2023-01-08T17:55+0400
грузия
новости
политика
михаил саакашвили
рати брегадзе
специальная пенитенциарная служба
тбилисский городской суд
украина
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ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Депутат большинства парламента Грузии Рати Ионатамишвили назвал вмешательством в грузинское правосудие заявление советника администрации президента Украины Михаила Подоляка об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что украинские власти официально предлагают правительству Грузии передать экс-президента Саакашвили им на лечение. Если же правительство не хочет передавать его напрямую Украине, то можно перевести его в любую третью европейскую страну. Подоляк готов приехать за Саакашвили лично. По его словам, это попытка вмешательства в грузинское правосудие, поскольку такое решение принимается судом с учетом независимых и объективных обстоятельств, и никто не может вмешиваться в принятие этого решения.Саакашвили с 12 мая 2022 года находится в гражданской клинике "Вивамеди". Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом.Очередное судебное заседание по вопросу отправки Саакашвили на легение состоится 9 января. Директор "Вивамеди": Саакашвили не может покинуть клинику на время>>Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, ведется дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти.В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом занялся инспектор по защите персональных данных.Арест и уголовные делаСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.Американский эксперт ознакомил суд с диагнозом Саакашвили >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд, украина
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, специальная пенитенциарная служба, тбилисский городской суд, украина
Вмешательство в правосудие Грузии – в правящей партии ответили украинским властям
17:51 08.01.2023 (обновлено: 17:55 08.01.2023)
Решение по заключенным принимается судом с учетом независимых и объективных обстоятельств, заявил депутат
ТБИЛИСИ, 8 янв – Sputnik. Депутат большинства парламента Грузии Рати Ионатамишвили назвал вмешательством в грузинское правосудие заявление советника администрации президента Украины Михаила Подоляка об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили.
Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк в интервью СМИ заявил, что украинские власти официально предлагают правительству Грузии передать экс-президента Саакашвили им на лечение. Если же правительство не хочет передавать его напрямую Украине, то можно перевести его в любую третью европейскую страну. Подоляк готов приехать за Саакашвили лично.
"Это было немного неловкое заявление – приеду и заберу заключенного Саакашвили своими руками. Я не могу воспринимать это всерьез", – сказал Ионатамишвили.
По его словам, это попытка вмешательства в грузинское правосудие, поскольку такое решение принимается судом с учетом независимых и объективных обстоятельств, и никто не может вмешиваться в принятие этого решения.
Саакашвили с 12 мая 2022 года находится в гражданской клинике "Вивамеди". Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом.
Очередное судебное заседание по вопросу отправки Саакашвили на легение состоится 9 января.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. По его словам, ведется дезинформационная кампания, целью которой является дискредитация власти.
В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, падает с кровати.
Соратники и сторонники Саакашвили обвинили министерство в незаконном обнародовании кадров личной жизни человека. Вопросом занялся инспектор по защите персональных данных.
Арест и уголовные дела
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.