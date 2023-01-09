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Губернатор Бразилии снят с должности после погромов – СМИ
Губернатор Бразилии снят с должности после погромов – СМИ
Сторонники бывшего президента Бразилии захватили здание конгресса, резиденцию президента, а также здание Верховного суда 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T11:22+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Губернатор федерального округа Бразилиа Ибанейса Рошу снят с должности после того, как накануне протестующие сторонники бывшего президента Жаира Болсонару разгромили несколько государственных зданий, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Brasil.Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту – резиденции президента, а также в здание Верховного суда. По информации правоохранительных органов, задержаны 170 человек. Роша заявлял, что их число достигло 400.Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вступил в должность в начале января после победы во второму туре выборов, где он с небольшим отрывом обогнал Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.Полиция Бразилии восстановила контроль над захваченными протестующими зданиями в столице&gt;&gt;Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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бразилия, новости, в мире
бразилия, новости, в мире

Губернатор Бразилии снят с должности после погромов – СМИ

11:22 09.01.2023
© AFP 2022 / Ton MOLINAПолиция разгоняет протестующих сторонников Болсонару в Бразилии
Полиция разгоняет протестующих сторонников Болсонару в Бразилии - Sputnik Грузия, 1920, 09.01.2023
© AFP 2022 / Ton MOLINA
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Сторонники бывшего президента Бразилии захватили здание конгресса, резиденцию президента, а также здание Верховного суда
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Губернатор федерального округа Бразилиа Ибанейса Рошу снят с должности после того, как накануне протестующие сторонники бывшего президента Жаира Болсонару разгромили несколько государственных зданий, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Brasil.
Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту – резиденции президента, а также в здание Верховного суда. По информации правоохранительных органов, задержаны 170 человек. Роша заявлял, что их число достигло 400.

"Министр федерального Верховного суда Александр де Мораеш постановил отстранить от должности губернатора федерального округа Ибанейса Рошу", – говорится в сообщении.

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вступил в должность в начале января после победы во второму туре выборов, где он с небольшим отрывом обогнал Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.
Полиция Бразилии восстановила контроль над захваченными протестующими зданиями в столице>>
Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.
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