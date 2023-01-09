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Губернатор Бразилии снят с должности после погромов – СМИ

Губернатор Бразилии снят с должности после погромов – СМИ

Сторонники бывшего президента Бразилии захватили здание конгресса, резиденцию президента, а также здание Верховного суда 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T11:22+0400

2023-01-09T11:22+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Губернатор федерального округа Бразилиа Ибанейса Рошу снят с должности после того, как накануне протестующие сторонники бывшего президента Жаира Болсонару разгромили несколько государственных зданий, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Brasil.Сторонники Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту – резиденции президента, а также в здание Верховного суда. По информации правоохранительных органов, задержаны 170 человек. Роша заявлял, что их число достигло 400.Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вступил в должность в начале января после победы во второму туре выборов, где он с небольшим отрывом обогнал Болсонару. В ноябре Высший избирательный суд Бразилии отклонил заявление партии экс-президента об аннулировании части голосов на выборах главы государства.Полиция Бразилии восстановила контроль над захваченными протестующими зданиями в столице>>Страны и международные организации американского региона высказались в поддержку президента Лулы да Силвы, назвав действия протестующих антидемократической попыткой государственного переворота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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