https://sputnik-georgia.ru/20230109/kitayskiy-novyy-god-2023-kogda-nachinaetsya-i-zakanchivaetsya-273785494.html

Китайский Новый год 2023: когда начинается и заканчивается?

Китайский Новый год 2023: когда начинается и заканчивается?

Приближается Китайский Новый год – самый главный и продолжительный восточный праздник, который с нетерпением ждут во всем мире 09.01.2023, Sputnik Грузия

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справки

китайский новый год

китай

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Ежегодно дату Китайского Нового года определяют по лунному календарю – праздник начинается в промежутке с 21 января до 21 февраля, то есть в первое новолуние нового года. Когда начинается Китайский Новый год в 2023 году и когда заканчивается, читайте в Sputnik Грузия. Когда начинается и заканчивается Летоисчисление китайцев сформировалось примерно к XIV веке до нашей эры и основывается на лунном календаре, поэтому с общепринятым в мире не совпадает. По китайскому календарю 22 января 2023 года начинается 4719-й - год Черного Водяного Кролика. Китайский Новый год по пекинскому времени наступит в полночь с 21 на 22 января. Из-за разницы во времени в Грузии праздник наступит 21 января – в 20:00 по тбилисскому времени. В старину Новый год или Праздник Весны праздновали целый месяц. Количество выходных в наши дни сократилось - праздник заканчивается на 15-й день грандиозным Фестивалем китайских фонарей. Символ Нового 2023 года - восточный гороскоп >>Кролик станет полноправным хозяином с 22 января и передаст бразды правления Зеленному Деревянному Дракону 10 февраля 2024. В основе китайского календаря 60 летний цикл, так как китайцы традиционно считали большие промежутки времени не веками, а шестидесятилетиями, которые начинаются годом Деревянной Крысы и заканчиваются Водяной Свиньей. Последний цикл начался в 1984-м и закончится в 2044-м. Новый год у жителей Востока означает новый виток времени, то есть новый жизненный цикл начнется в день, когда зима встретит весну и наступит Новый год. Материал подготовлен на основе открытых источников

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