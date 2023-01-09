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Китайский Новый год 2023: когда начинается и заканчивается?
Китайский Новый год 2023: когда начинается и заканчивается?
Приближается Китайский Новый год – самый главный и продолжительный восточный праздник, который с нетерпением ждут во всем мире 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T23:19+0400
2023-01-09T23:19+0400
2023-01-09T23:38+0400
справки
китайский новый год
китай
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Ежегодно дату Китайского Нового года определяют по лунному календарю – праздник начинается в промежутке с 21 января до 21 февраля, то есть в первое новолуние нового года. Когда начинается Китайский Новый год в 2023 году и когда заканчивается, читайте в Sputnik Грузия. Когда начинается и заканчивается Летоисчисление китайцев сформировалось примерно к XIV веке до нашей эры и основывается на лунном календаре, поэтому с общепринятым в мире не совпадает. По китайскому календарю 22 января 2023 года начинается 4719-й - год Черного Водяного Кролика. Китайский Новый год по пекинскому времени наступит в полночь с 21 на 22 января. Из-за разницы во времени в Грузии праздник наступит 21 января – в 20:00 по тбилисскому времени. В старину Новый год или Праздник Весны праздновали целый месяц. Количество выходных в наши дни сократилось - праздник заканчивается на 15-й день грандиозным Фестивалем китайских фонарей. Символ Нового 2023 года - восточный гороскоп >>Кролик станет полноправным хозяином с 22 января и передаст бразды правления Зеленному Деревянному Дракону 10 февраля 2024. В основе китайского календаря 60 летний цикл, так как китайцы традиционно считали большие промежутки времени не веками, а шестидесятилетиями, которые начинаются годом Деревянной Крысы и заканчиваются Водяной Свиньей. Последний цикл начался в 1984-м и закончится в 2044-м. Новый год у жителей Востока означает новый виток времени, то есть новый жизненный цикл начнется в день, когда зима встретит весну и наступит Новый год. Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , китайский новый год, китай
справки , китайский новый год, китай
Китайский Новый год 2023: когда начинается и заканчивается?
23:19 09.01.2023 (обновлено: 23:38 09.01.2023)
Приближается Китайский Новый год – самый главный и продолжительный восточный праздник, который с нетерпением ждут во всем мире
Ежегодно дату Китайского Нового года определяют по лунному календарю – праздник начинается в промежутке с 21 января до 21 февраля, то есть в первое новолуние нового года.
Когда начинается Китайский Новый год в 2023 году и когда заканчивается, читайте в Sputnik Грузия.
Когда начинается и заканчивается
Летоисчисление китайцев сформировалось примерно к XIV веке до нашей эры и основывается на лунном календаре, поэтому с общепринятым в мире не совпадает.
По китайскому календарю 22 января 2023 года начинается 4719-й - год Черного Водяного Кролика.
Китайский Новый год по пекинскому времени наступит в полночь с 21 на 22 января. Из-за разницы во времени в Грузии праздник наступит 21 января – в 20:00 по тбилисскому времени.
В старину Новый год или Праздник Весны праздновали целый месяц. Количество выходных в наши дни сократилось - праздник заканчивается на 15-й день грандиозным Фестивалем китайских фонарей.
Кролик станет полноправным хозяином с 22 января и передаст бразды правления Зеленному Деревянному Дракону 10 февраля 2024.
В основе китайского календаря 60 летний цикл, так как китайцы традиционно считали большие промежутки времени не веками, а шестидесятилетиями, которые начинаются годом Деревянной Крысы и заканчиваются Водяной Свиньей. Последний цикл начался в 1984-м и закончится в 2044-м.
Новый год у жителей Востока означает новый виток времени, то есть новый жизненный цикл начнется в день, когда зима встретит весну и наступит Новый год.
Материал подготовлен на основе открытых источников