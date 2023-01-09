https://sputnik-georgia.ru/20230109/sotrudniku-mvd-grozit-do-15-let-tyurmy-za-ubiystvo-kollegi-273785656.html

Сотруднику МВД грозит до 15 лет тюрьмы за убийство коллеги

Сотруднику МВД грозит до 15 лет тюрьмы за убийство коллеги

Следствием установлено, что убийство произошло 8 января в одной из квартир на улице царя Мириана в Тбилиси 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T23:41+0400

2023-01-09T23:41+0400

2023-01-09T23:41+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Задержанному сотруднику правоохранительных органов предъявлено обвинение сразу по пяти статьям УК Грузии, в том числе умышленное убийство – ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Грузии. По данным СМИ, обвинение предъявлено сотруднику Департамента кадрового делопроизводства МВД Георгию Мгебришвили, задержанному по делу об убийстве начальника Главного отдела сыска Тбилисского управления полиции Александра Шекеладзе. Следствием, проведенным Специальной следственной службой, установлено, что убийство произошло 8 января в одной из квартир на улице царя Мириана в Тбилиси. Находясь в алкогольном опьянении, задержанный ранил в ногу из полуавтомата Шекеладзе, а также угрожал убийством другому присутствующему и не позволил ему вызвать скорую медпомощь. После этого обвиняемый нанес множественные ранения огнестрельным оружием Шекеладзе, который от полученных повреждений скончался на месте. Мгебришвили предъявлены обвинения по статьям "умышленное убийство", "умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью", "Понуждение", "Угроза", "Противоправные приобретение и ношение огнестрельного оружия", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10-15 лет. Прокуратура уже обратилась в Тбилгорсуд с ходатайством о применении по отношению к обвиняемому заключения в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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