https://sputnik-georgia.ru/20230109/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-vyrosla-v-noyabre--novaya-statistika-273749169.html
Стоимость строительства в Грузии выросла в ноябре – новая статистика
Стоимость строительства в Грузии выросла в ноябре – новая статистика
Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 3,4% 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T09:01+0400
2023-01-09T09:01+0400
2023-01-09T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за ноябрь 2022 года вырос на 0,8% по сравнению с октябрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 3,4% и цены на строительные материалы на 0,8%.В ноябре по сравнению с февралем 2022 года Индекс стоимости строительства вырос на 9%, что было вызвано ростом зарплаты работников на 16,5%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, цены, строительство
грузия, новости, экономика, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, цены, строительство
Стоимость строительства в Грузии выросла в ноябре – новая статистика
Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 3,4%
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за ноябрь 2022 года вырос на 0,8% по сравнению с октябрем 2022 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство начало расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет увеличения заработной платы рабочих на 3,4% и цены на строительные материалы на 0,8%.
В ноябре по сравнению с февралем 2022 года Индекс стоимости строительства вырос на 9%, что было вызвано ростом зарплаты работников на 16,5%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.