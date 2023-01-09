https://sputnik-georgia.ru/20230109/subsidii-na-elektroenergiyu-dlya-neimuschikh-v-gruzii-budut-vydavat-i-v-2023-godu-273784708.html

Субсидии на электроэнергию для неимущих в Грузии будут выдавать и в 2023 году

Субсидии на электроэнергию для неимущих в Грузии будут выдавать и в 2023 году

По последним данным, субсидии получат 310 тысяч семей – это около одного миллиона граждан, что составляет примерно 26,8% всего населения страны 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T22:02+0400

2023-01-09T22:02+0400

2023-01-09T22:23+0400

грузия

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общество

тарифы на электроэнергию

министерство финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Государство выделит 12 миллионов лари на оплату разницы между новым и старым тарифом на электроэнергию для неимущих граждан в течение 2023 года, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства. Тариф на электроэнергию повысился в Грузии с 1 января 2021 года на 3,5 тетри за 1 кВт/час. Правительство Грузии приняло решение оплачивать социально незащищенным лицам разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и старым. По словам Хуцишвили, программы, предусматривающие субсидирование затрат на электроэнергию социально незащищенных семей, действуют по следующему принципу: семьям с рейтинговым баллом 70 тысяч и менее субсидируется тариф на электроэнергию до 12 тетри за 1 кВтч, а для семей с 70-150 тысячами баллов - примерно 3,5 тетри. Всего в Грузии, по последним данным, 310 тысяч таких семей – это около одного миллиона граждан, что составляет примерно 26,8% всего населения страны. Остальные жители страны будут платить по существующим тарифам, которые зависят от количества потребляемой электроэнергии. В Минздраве объяснили, почему в Грузии выросло число соцнезащищенных >>Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии. Для Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри, до 301 кВт/час – 22,053, свыше 301 – 26,537 тетри. Для регионов же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри, до 301 кВт/час – 21,707, свыше 301 – 26,227 тетри. Власти запустили программу субсидирования почти три года назад, когда началась пандемия коронавируса. Зимой 2021 года государство полностью оплачивало коммунальные услуги тем гражданам, которые за месяц расходовали не более 200 кВт/час. Кроме того, государство покрывало разницу между повышенным тарифом на электроэнергию и действующим до этого. В 2022 году программа распространилась лишь на зарегистрированных в базе данных абонентов, благосостояние которых оценивается менее чем в 150 тысяч баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, тарифы на электроэнергию, министерство финансов грузии