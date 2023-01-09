https://sputnik-georgia.ru/20230109/v-gruzinskoy-mechte-nazvali-zayavlenie-ukrainskogo-diplomata-provokatsionnym-273769738.html
В "Грузинской мечте" назвали заявление украинского дипломата провокационным
В "Грузинской мечте" назвали заявление украинского дипломата провокационным
Заявление украинского дипломата о том, что Грузия отказалась вернуть стране комплексы "Бук", вызвало критику со стороны депутатов правящей партии 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T16:53+0400
2023-01-09T16:53+0400
2023-01-09T16:53+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
грузинская мечта
политика
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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Любое подобное заявление носит провокационный характер и не способствует дружеским, партнерским отношениям, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили, комментируя заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова.В статье дипломата, опубликованной в украинском издании "Европейская правда", говорится об отказе властей Грузии на просьбу Киева вернуть комплексы "Бук", переданные стране в 2008 году. Отмечено, что Украина также запрашивала переданные США противотанковые комплексы Javelin. США были готовы заменить их на более новые комплексы, но Грузия категорически отказалась предоставлять Украине военную помощь.К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Еще одна попытка втянуть Грузии в войну – в Тбилиси ответили украинскому дипломату>>Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ. Между тем, Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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обострение ситуации вокруг украины 2022, грузинская мечта, политика, грузия
обострение ситуации вокруг украины 2022, грузинская мечта, политика, грузия
В "Грузинской мечте" назвали заявление украинского дипломата провокационным
Заявление украинского дипломата о том, что Грузия отказалась вернуть стране комплексы "Бук", вызвало критику со стороны депутатов правящей партии
ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Любое подобное заявление носит провокационный характер и не способствует дружеским, партнерским отношениям, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Цагареишвили, комментируя заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова.
В статье дипломата, опубликованной в украинском издании "Европейская правда", говорится об отказе властей Грузии на просьбу Киева вернуть комплексы "Бук", переданные стране в 2008 году. Отмечено, что Украина также запрашивала переданные США противотанковые комплексы Javelin. США были готовы заменить их на более новые комплексы, но Грузия категорически отказалась предоставлять Украине военную помощь.
"Провокации и недружественные шаги продолжаются. Как видно, этому нет конца, что очень разочаровывает. Мы заявили о своей позиции“, - сказал Цагареишвили, отметив, что до тех пор, пока Украина является стороной конфликта, Грузия осознанно не будет делать более жестких заявлений, "несмотря на то, что многие люди прямо вмешиваются во внутренние дела Грузии".
К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область.
Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, а пытается оправдать позиции РФ.
Между тем, Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.