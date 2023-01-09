https://sputnik-georgia.ru/20230109/v-gruzinskoy-mechte-obvinili-ukrainskogo-diplomata-v-neadekvatnosti-273771742.html

В "Грузинской мечте" обвинили украинского дипломата в неадекватности

В "Грузинской мечте" обвинили украинского дипломата в неадекватности

Заявление украинского дипломата об отказе Грузии передать Украине оружие стало темой дня среди политиков 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T17:34+0400

2023-01-09T17:34+0400

2023-01-09T17:53+0400

политика

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обострение ситуации вокруг украины 2022

георгий вольский

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский назвал временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова неадекватной личностью.В статье дипломата, опубликованной в украинском издании "Европейская правда", говорится об отказе властей Грузии на просьбу Киева вернуть комплексы "Бук", переданные стране в 2008 году. Отмечено, что Украина также запрашивала переданные США противотанковые комплексы Javelin. США были готовы заменить их на более новые комплексы, но Грузия категорически отказалась предоставлять Украине военную помощь.Вице-спикер парламента также прокомментировал "создание иллюзии", что Грузия бесплатно получила вооружение от Украины."Во-первых, никто ничего не дарил, во-вторых – какие там были сделки, это еще другой вопрос, поскольку конкретные люди очень подозрительно разбогатели, но мы заплатили за это деньги. Важно то, что передача оружия или отправка добровольцев - равна вступлению в войну", - заявил Вольский журналистам.В "Грузинской мечте" назвали заявление украинского дипломата провокационным>>К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область.Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, но и пытается оправдать позиции РФ. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, георгий вольский