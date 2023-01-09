https://sputnik-georgia.ru/20230109/v-gruzinskoy-mechte-obvinili-ukrainskogo-diplomata-v-neadekvatnosti-273771742.html
В "Грузинской мечте" обвинили украинского дипломата в неадекватности
В "Грузинской мечте" обвинили украинского дипломата в неадекватности
Заявление украинского дипломата об отказе Грузии передать Украине оружие стало темой дня среди политиков 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T17:34+0400
2023-01-09T17:34+0400
2023-01-09T17:53+0400
политика
грузия
украина
обострение ситуации вокруг украины 2022
георгий вольский
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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский назвал временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова неадекватной личностью.В статье дипломата, опубликованной в украинском издании "Европейская правда", говорится об отказе властей Грузии на просьбу Киева вернуть комплексы "Бук", переданные стране в 2008 году. Отмечено, что Украина также запрашивала переданные США противотанковые комплексы Javelin. США были готовы заменить их на более новые комплексы, но Грузия категорически отказалась предоставлять Украине военную помощь.Вице-спикер парламента также прокомментировал "создание иллюзии", что Грузия бесплатно получила вооружение от Украины."Во-первых, никто ничего не дарил, во-вторых – какие там были сделки, это еще другой вопрос, поскольку конкретные люди очень подозрительно разбогатели, но мы заплатили за это деньги. Важно то, что передача оружия или отправка добровольцев - равна вступлению в войну", - заявил Вольский журналистам.В "Грузинской мечте" назвали заявление украинского дипломата провокационным>>К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область.Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, но и пытается оправдать позиции РФ. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, георгий вольский
политика, грузия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, георгий вольский
В "Грузинской мечте" обвинили украинского дипломата в неадекватности
17:34 09.01.2023 (обновлено: 17:53 09.01.2023)
Заявление украинского дипломата об отказе Грузии передать Украине оружие стало темой дня среди политиков
ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский назвал временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова неадекватной личностью.
В статье дипломата, опубликованной в украинском издании "Европейская правда", говорится об отказе властей Грузии на просьбу Киева вернуть комплексы "Бук", переданные стране в 2008 году. Отмечено, что Украина также запрашивала переданные США противотанковые комплексы Javelin. США были готовы заменить их на более новые комплексы, но Грузия категорически отказалась предоставлять Украине военную помощь.
"Я думаю, что сам Касьянов неадекватен в своих действиях, и как личность его следует оценивать этим словом. Поэтому мы говорим, что открытие второго фронта и вовлечение Грузии в военные процессы – тот интерес, о котором открыто заявляют некоторые украинские чиновники", - заявил Вольский журналистам.
Вице-спикер парламента также прокомментировал "создание иллюзии", что Грузия бесплатно получила вооружение от Украины.
"Во-первых, никто ничего не дарил, во-вторых – какие там были сделки, это еще другой вопрос, поскольку конкретные люди очень подозрительно разбогатели, но мы заплатили за это деньги. Важно то, что передача оружия или отправка добровольцев - равна вступлению в войну", - заявил Вольский журналистам.
К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область.
Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у Грузии есть историческая возможность занять неподконтрольные центральными властями страны Абхазию и Цхинвальский регион. Однако, по его словам, Грузия не только этого не делает, но и пытается оправдать позиции РФ. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России.