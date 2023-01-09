https://sputnik-georgia.ru/20230109/voditeley-tbilisi-prizvali-k-ostorozhnosti-na-dorogakh-273775160.html
Водителей Тбилиси призвали к осторожности на дорогах
Водителей Тбилиси призвали к осторожности на дорогах
"Тбилсервис групп" уже использовала 350 тонн технической соли, к работам подключены 200 сотрудников и 30 единиц спецтехники 09.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-09T20:26+0400
2023-01-09T20:26+0400
2023-01-09T20:26+0400
грузия
новости
тбилсервис групп
тбилиси
снег в тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/09/273752097_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a58223c4978161087b5c176dddadaacf.jpg
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Компания "Тбилсервис групп" призывает население проявить осторожность на дорогах, а тех владельцев автомобилей, у которых нет зимних шин, просит воздержаться от передвижения под городу. Второй день сотрудники компании "Тбилсервис групп" продолжают очищать дороги Тбилиси от снега. Очистительные работы начались накануне ночью. Сотрудники "Тбилсервис групп" уже использовали 350 тонн технической соли. К работам подключены около 200 сотрудников и 30 единиц спецтехники. В Тбилиси выпал снег – как справляются коммунальные службы >>Работы продолжатся исходя из необходимости, чтобы передвижение автотранспорта осуществлялось беспрепятственно. В "Тбилсервис групп" просят в случае возникновения проблем связаться с горячей линией компании 032 2 61 90 50 или мэрии Тбилиси – 032 2 72 22 22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/09/273752097_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_6004ed834061171d5cf06b5a1320a9be.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилсервис групп, тбилиси, снег в тбилиси
грузия, новости, тбилсервис групп, тбилиси, снег в тбилиси
Водителей Тбилиси призвали к осторожности на дорогах
"Тбилсервис групп" уже использовала 350 тонн технической соли, к работам подключены 200 сотрудников и 30 единиц спецтехники
ТБИЛИСИ, 9 янв — Sputnik. Компания "Тбилсервис групп" призывает население проявить осторожность на дорогах, а тех владельцев автомобилей, у которых нет зимних шин, просит воздержаться от передвижения под городу.
Второй день сотрудники компании "Тбилсервис групп" продолжают очищать дороги Тбилиси от снега. Очистительные работы начались накануне ночью. Сотрудники "Тбилсервис групп" уже использовали 350 тонн технической соли. К работам подключены около 200 сотрудников и 30 единиц спецтехники.
Работы продолжатся исходя из необходимости, чтобы передвижение автотранспорта осуществлялось беспрепятственно.
В "Тбилсервис групп" просят в случае возникновения проблем связаться с горячей линией компании 032 2 61 90 50 или мэрии Тбилиси – 032 2 72 22 22.