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Всемирный банк даст Грузии 75 млн долларов для проекта подводного электрокабеля

Всемирный банк даст Грузии 75 млн долларов для проекта подводного электрокабеля

Правительство достигло договоренности со Всемирным банком о выделении данной суммы, и финансирование будет выделено по трем направлениям 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T21:11+0400

2023-01-09T21:11+0400

2023-01-09T21:11+0400

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ТБИЛИСИ, 9 янв – Sputnik. Всемирный банк выделит Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря в рамках реализации проекта прокладки подводного электрокабеля между Грузией и Европой, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства. Правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии 17 декабря подписали соглашение "О стратегическом партнерстве в области развития зеленой энергетики и транспорта", которое подразумевает прокладку линии электропередачи через Черное море. По его словам, у ведомства уже была договоренность со Всемирным банком о данной сумме и финансирование будет выделено по трем направлениям. "Это исследование геофизической и геотехнической структуры дна Черного моря, на которое Грузия потратит около 20 миллионов долларов, а также на укрепление наземной линии электропередачи, что включает в себя обустройство соответствующей инфраструктуры уже на территории Грузии, укрепление линий электропередачи", - заявил министр. Также будет выделено 5 миллионов евро на консультации как по юридическим, так и по финансовым вопросам. Прокладка кабеля в Европу: сколько денег вложит Грузия >>"Это очень важный проект для нашей страны, и это первоначальные инвестиции, которые Грузия вкладывает в этот проект", - отметил он. По словам Хуцишвили, на следующих этапах реализации проекта будут привлечены международные партнеры. Между тем, по информации министра, Грузия уже потратила 2,5 миллиона евро на этап т.н. Feasibility Study, который должен быть завершен в текущем году. В рамках соглашения электрокабель должен связать Грузию и Азербайджан с Румынией. Евросоюз выделит на проект 2,3 миллиарда евро. Кабель будет способствовать продажам электроэнергии, произведенной в Азербайджане и Грузии в Европу. Если проект будет реализован, кабель мощностью тысячу мегаватт протяженностью 1 195 км соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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