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Американского генерала обвинили в лоббировании оппозиции в Грузии
Американского генерала обвинили в лоббировании оппозиции в Грузии
Ходжес выступил в Тбилиси на мероприятии, организованном Центром исследований экономической политики 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T18:54+0400
2023-01-10T18:54+0400
2023-01-10T18:54+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес вовлечен в лоббирование грузинской оппозиции – его финансовые интересы не исключены, заявил депутат от парламентского большинства Ираклий Кадагишвили. Ранее Ходжес заявил, что власти Грузии пытаются привязать себя к России. По его словам, если Грузия не будет на стороне Украины, это не принесет ей ничего положительного. Ходжес выступил в Тбилиси на мероприятии, организованном Центром исследований экономической политики, на тему конфликта на Украине и его последствий для региона и Грузии в частности."Когда он был командующий войсками США в Европе, тогда, безусловно, у него не было подобного боевого настроя. А сейчас он на пенсии, и его ответственность равна нулю", - заявил Кадагишвили. По словам депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуды Гудушаури, Грузия использовала все существующие под ее рукой ресурсы и является твердым сторонником Украины. В "Грузинской мечте" обвинили украинского дипломата в неадекватности >>"Что может еще больше сделать Грузия так, чтобы не ударить по собственным интересам и не поставить страну перед экзистенциальной угрозой, – тогда должны спросить у этих людей", - отметил Гудушаури. Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кадагишвили, украина, грузинская мечта, сша, оппозиция, обострение ситуации вокруг украины 2022
грузия, политика, новости, ираклий кадагишвили, украина, грузинская мечта, сша, оппозиция, обострение ситуации вокруг украины 2022
Американского генерала обвинили в лоббировании оппозиции в Грузии
Ходжес выступил в Тбилиси на мероприятии, организованном Центром исследований экономической политики
ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес вовлечен в лоббирование грузинской оппозиции – его финансовые интересы не исключены, заявил депутат от парламентского большинства Ираклий Кадагишвили.
Ранее Ходжес заявил, что власти Грузии пытаются привязать себя к России. По его словам, если Грузия не будет на стороне Украины, это не принесет ей ничего положительного.
"Он лицо, вовлеченное в оппозиционное лоббистское движение, и делает соответствующие полезные для оппозиции заявления. У него может быть и финансовая заинтересованность. Так как лоббистская деятельность, как правило, основана на определенном вознаграждении", - заявил Кадагишвили журналистам.
Ходжес выступил в Тбилиси на мероприятии, организованном Центром исследований экономической политики, на тему конфликта на Украине и его последствий для региона и Грузии в частности.
"Когда он был командующий войсками США в Европе, тогда, безусловно, у него не было подобного боевого настроя. А сейчас он на пенсии, и его ответственность равна нулю", - заявил Кадагишвили.
По словам депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуды Гудушаури, Грузия использовала все существующие под ее рукой ресурсы и является твердым сторонником Украины.
"Что может еще больше сделать Грузия так, чтобы не ударить по собственным интересам и не поставить страну перед экзистенциальной угрозой, – тогда должны спросить у этих людей", - отметил Гудушаури.
Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.