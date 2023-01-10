https://sputnik-georgia.ru/20230110/amerikanskogo-generala-obvinili-v-lobbirovanii-oppozitsii-v-gruzii-273813424.html

Американского генерала обвинили в лоббировании оппозиции в Грузии

Американского генерала обвинили в лоббировании оппозиции в Грузии

Ходжес выступил в Тбилиси на мероприятии, организованном Центром исследований экономической политики 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T18:54+0400

2023-01-10T18:54+0400

2023-01-10T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес вовлечен в лоббирование грузинской оппозиции – его финансовые интересы не исключены, заявил депутат от парламентского большинства Ираклий Кадагишвили. Ранее Ходжес заявил, что власти Грузии пытаются привязать себя к России. По его словам, если Грузия не будет на стороне Украины, это не принесет ей ничего положительного. Ходжес выступил в Тбилиси на мероприятии, организованном Центром исследований экономической политики, на тему конфликта на Украине и его последствий для региона и Грузии в частности."Когда он был командующий войсками США в Европе, тогда, безусловно, у него не было подобного боевого настроя. А сейчас он на пенсии, и его ответственность равна нулю", - заявил Кадагишвили. По словам депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуды Гудушаури, Грузия использовала все существующие под ее рукой ресурсы и является твердым сторонником Украины. В "Грузинской мечте" обвинили украинского дипломата в неадекватности >>"Что может еще больше сделать Грузия так, чтобы не ударить по собственным интересам и не поставить страну перед экзистенциальной угрозой, – тогда должны спросить у этих людей", - отметил Гудушаури. Власти Грузии систематически обвиняют часть грузинской оппозиции в желании втянуть страну в войну. Между тем, к открытию второго фронта Грузию не раз призывали представители Украины, в том числе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.Власти Грузии не стали вводить санкции против России, объяснив это тем, что пострадает только сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кадагишвили, украина, грузинская мечта, сша, оппозиция, обострение ситуации вокруг украины 2022