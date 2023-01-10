https://sputnik-georgia.ru/20230110/chereda-vspyshek-byla-zafiksirovana-na-solntse-273815499.html

Череда вспышек была зафиксирована на Солнце

Череда вспышек была зафиксирована на Солнце

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути... 10.01.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 янв - Sputnik. Сильная вспышка произошла в понедельник вечером на Солнце. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.Согласно представленному графику, вспышка класса X1.9 началась в 21:37 мск (22:37 по тбилисскому времени), достигла пика к 21:50 и завершилась в 21:57.Это уже 15-я вспышка за 9 января. В понедельник уже произошли 11 слабых вспышек класса С и три средних класса М.Магнитные бури в январе 2023: что делать в неблагоприятные дни? >>Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных.Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.Повышенная солнечная активность также может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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