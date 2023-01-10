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Череда вспышек была зафиксирована на Солнце
Череда вспышек была зафиксирована на Солнце
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути... 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T20:42+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв - Sputnik. Сильная вспышка произошла в понедельник вечером на Солнце. Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.Согласно представленному графику, вспышка класса X1.9 началась в 21:37 мск (22:37 по тбилисскому времени), достигла пика к 21:50 и завершилась в 21:57.Это уже 15-я вспышка за 9 января. В понедельник уже произошли 11 слабых вспышек класса С и три средних класса М.Магнитные бури в январе 2023: что делать в неблагоприятные дни? >>Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных.Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.Повышенная солнечная активность также может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, наука, солнце
в мире, новости, наука, солнце
Череда вспышек была зафиксирована на Солнце
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных
ТБИЛИСИ, 10 янв - Sputnik.
Сильная вспышка произошла в понедельник вечером на Солнце. Об этом сообщается на сайте
Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
Согласно представленному графику, вспышка класса X1.9 началась в 21:37 мск (22:37 по тбилисскому времени), достигла пика к 21:50 и завершилась в 21:57.
Это уже 15-я вспышка за 9 января. В понедельник уже произошли 11 слабых вспышек класса С и три средних класса М.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые, в свою очередь, являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных.
Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Повышенная солнечная активность также может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.