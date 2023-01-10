https://sputnik-georgia.ru/20230110/epidsituatsiya-gruzii--kakie-virusy-rasprostraneny-v-strane-273797019.html

Эпидситуация Грузии – какие вирусы распространены в стране

Эпидситуация Грузии – какие вирусы распространены в стране

При обнаружении симптомов вируса, врачи просят соблюдать изоляцию 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T13:44+0400

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грузия

общество

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. В Грузии помимо гонконгского вируса распространены еще 11 разновидностей вирусов.В основном у пациентов в Грузии наблюдается вирус гриппа типа А. Медики ожидают рост числа инфицированных. Для того, чтобы избежать резкого увеличения новых случаев, врачи призывают пациентов с симптомами к изоляции.В том случае, если температура длится в течение 7-10 дней, и к ней добавляются другие симптомы, особенно кашель, то важно своевременно обратиться к семейному врачу, отметила специалист.Боль в мышцах, температура, чихание, выделения из носа – это основные симптомы так называемого гонконгского вируса. Гонконгский вирус, в сравнении с другими респираторными инфекциями, развивается более тяжело, особенно среди детей, и характеризуется довольно долгим течением.Эпидемия гонконгского вируса была зафиксирована в 1968 году. После этого его массового распространения нигде в мире не было. Что касается рекомендаций, то они остаются прежними – гигиена рук, дистанция.

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