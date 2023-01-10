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Грузинские дзюдоисты готовятся к Гран-при Португалии на сборах в Австрии
Грузинские дзюдоисты готовятся к Гран-при Португалии на сборах в Австрии
Следующим после Гран-при Португалии крупным соревнованием станет турнир Большого шлема в Париже 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T17:48+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо готовится к первому масштабному турниру года - Гран-при Португалии, которое пройдет 27-29 января. Грузинские дзюдоисты в полном составе отправились в небольшой австрийский город Миттерзиль, где тренируются вместе со спортсменами из других стран: Косово, Испании, Хорватии, Чехии, Австрии, Польши, Азербайджана, Португалии, Бельгии, Узбекистана и Нидерландов. Под руководством Лаши Гуджеджиани сборная останется в Австрии до конца месяца.НОК назвал лучшего спортсмена Грузии в 2022 году &gt;&gt; Следующим после Гран-при Португалии крупным соревнованием станет турнир Большого шлема в Париже, который состоится 4-5 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, спорт, португалия, австрия, гран-при по дзюдо
грузия, новости, спорт, португалия, австрия, гран-при по дзюдо

Грузинские дзюдоисты готовятся к Гран-при Португалии на сборах в Австрии

17:48 10.01.2023 (обновлено: 17:51 10.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerДзюдо. Бека Гвиниашвили
Дзюдо. Бека Гвиниашвили - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Следующим после Гран-при Португалии крупным соревнованием станет турнир Большого шлема в Париже
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо готовится к первому масштабному турниру года - Гран-при Португалии, которое пройдет 27-29 января.
Грузинские дзюдоисты в полном составе отправились в небольшой австрийский город Миттерзиль, где тренируются вместе со спортсменами из других стран: Косово, Испании, Хорватии, Чехии, Австрии, Польши, Азербайджана, Португалии, Бельгии, Узбекистана и Нидерландов.
Под руководством Лаши Гуджеджиани сборная останется в Австрии до конца месяца.
НОК назвал лучшего спортсмена Грузии в 2022 году >>
Следующим после Гран-при Португалии крупным соревнованием станет турнир Большого шлема в Париже, который состоится 4-5 февраля.
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