https://sputnik-georgia.ru/20230110/gruzinskie-dzyudoisty-gotovyatsya-k-gran-pri-portugalii-na-sborakh-v-avstrii-273810192.html

Грузинские дзюдоисты готовятся к Гран-при Португалии на сборах в Австрии

Грузинские дзюдоисты готовятся к Гран-при Португалии на сборах в Австрии

Следующим после Гран-при Португалии крупным соревнованием станет турнир Большого шлема в Париже 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T17:48+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо готовится к первому масштабному турниру года - Гран-при Португалии, которое пройдет 27-29 января. Грузинские дзюдоисты в полном составе отправились в небольшой австрийский город Миттерзиль, где тренируются вместе со спортсменами из других стран: Косово, Испании, Хорватии, Чехии, Австрии, Польши, Азербайджана, Португалии, Бельгии, Узбекистана и Нидерландов. Под руководством Лаши Гуджеджиани сборная останется в Австрии до конца месяца.НОК назвал лучшего спортсмена Грузии в 2022 году >> Следующим после Гран-при Португалии крупным соревнованием станет турнир Большого шлема в Париже, который состоится 4-5 февраля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, португалия, австрия, гран-при по дзюдо