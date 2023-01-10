https://sputnik-georgia.ru/20230110/gruzinskiy-deputat-nazval-zayavlenie-ukrainskogo-diplomata-shokiruyuschim-273815314.html

Грузинский депутат назвал заявление украинского дипломата шокирующим

Грузинский депутат назвал заявление украинского дипломата шокирующим

ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов получил задание сделать шокирующее заявление от своего государства... 10.01.2023, Sputnik Грузия

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ираклий кадагишвили

грузия

новости

украина

политика

андрей касьянов

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ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов получил задание сделать шокирующее заявление от своего государства, сказал депутат от парламентского большинства Ираклий Кадагишвили. Согласно статье украинского дипломата в издании "Европейская правда", грузинские власти ответили отказом на просьбу Киева вернуть комплексы "Бук", полученные в 2008 году, а также предоставить полученные из США противотанковые комплексы Javelin. По словам Касьянова, США были готовы заменить их на более новые комплексы. Депутат назвал манипуляцией требование Украины к Грузии о поставке оружия. "Тем самым фактически подтверждаешь тезис, что ты заинтересован в том, чтобы Грузия была представлена как конкретная сторона в плане поставки оружия, то есть как соучастник боевых действий", - заявил Кадагившили. Грузия заплатила миллионы за "Бук" и Javelin: Минобороны ответило украинскому дипломату>>Ранее министерство обороны Грузии заявило, что систему противовоздушной обороны "Бук" страна получила в 2007 году и не безвозмездно, как об этом говорят некоторые так называемые эксперты и СМИ, а купила у Украины за миллионы.Кроме того, в 2017 году Грузия заплатила США десятки миллионов долларов за противотанковые комплексы Javelin.Минобороны подчеркнуло, что Грузия продолжает оказывать Украине гуманитарную и политическую помощь, исходя из своих возможностей. Что же касается поставки оружия, Грузия этого не делала, так как не хочет нового конфликта на своей территории, сказал ранее министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.Кроме того, грузинские власти отказались вводить санкции против России, обосновав это тем, что от этого пострадает лишь сама Грузия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий кадагишвили, грузия, новости, украина, политика, андрей касьянов