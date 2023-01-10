https://sputnik-georgia.ru/20230110/gruziya-zaplatila-milliony-za-buk-i-javelin-minoborony-otvetilo-ukrainskomu-diplomatu-273798837.html

Грузия заплатила миллионы за "Бук" и Javelin: Минобороны ответило украинскому дипломату

Грузия заплатила миллионы за "Бук" и Javelin: Минобороны ответило украинскому дипломату

В Минобороны прокомментировали заявление украинского дипломата о том, что Грузия отказалась вернуть стране комплексы "Бук" 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T14:24+0400

2023-01-10T14:24+0400

2023-01-10T14:02+0400

минобороны грузии

сша

украина

обострение ситуации вокруг украины 2022

андрей касьянов

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ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Информация, распространенная т. н. экспертами и отдельными СМИ, о том, что Украина якобы безвозмездно передала Грузии систему противовоздушной обороны "Бук" не соответствует действительности, заявили в министерстве обороны.В статье временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова в украинском издании "Европейская правда" говорится об отказе властей Грузии на просьбу Киева вернуть комплексы "Бук", переданные стране в 2008 году. Отмечено, что Украина также запрашивала переданные США противотанковые комплексы Javelin. США были готовы заменить их на более новые комплексы, но Грузия категорически отказалась предоставлять Украине военную помощь.При этом, как отмечают в министерстве обороны, Грузия продолжает оказывать Украине гуманитарную и политическую помощь, исходя из имеющихся у нее возможностей."Что касается передачи Украине вооружения или средств двойного назначения, правительство Грузии не раз озвучивало четкую позицию по этому вопросу", – отмечают в оборонном ведомстве.В "Грузинской мечте" обвинили украинского дипломата в неадекватности>>Как заявил ранее глава Минобороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, Грузия не предоставила Украине оружие, так как не хочет нового конфликта на своей территории.Кроме того, грузинские власти отказались вводить санкции против России, обосновав это тем, что от этого пострадает лишь сама Грузия. Между тем, Грузия соблюдает международные санкции и оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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минобороны грузии, сша, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, андрей касьянов