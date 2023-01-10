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Грузинский сумоист одержал легкую победу на турнире в Токио
Грузинский сумоист одержал легкую победу на турнире в Токио
Завтра Тотиносин встретится с тринадцатым маэгасирой Востока Котосехо 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T16:13+0400
2023-01-10T16:13+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал вторую победу на юбилейном сотом басе в Токио. Хацу басе - первый турнир 2023 года. Он продлится в течение 15 дней и завершится 22 января. У Тотиносина есть возможность завершить турнир с положительным балансом и улучшить позиции в рейтинге сумоистов. В третий день соревнований Тотиносин одолел Окиноуми. Получив левосторонний захват хидари-уватэ, Леван Горгадзе вытеснил соперника за пределы ринга. Грузинский сумоист начал свой сотый турнир с победы >>Завтра Тотиносин встретится с тринадцатым маэгасирой Востока Котосехо. На счету Тотиносина две победы и одно поражение. После осеннего турнира Тотиносин ухудшил свои позиции в рейтинге сумоистов. До начала басе он был восьмым, а стал одиннадцатым маэгасирой Запада.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, спорт, леван горгадзе, токио, сумо
Грузинский сумоист одержал легкую победу на турнире в Токио
16:13 10.01.2023 (обновлено: 16:30 10.01.2023)
Завтра Тотиносин встретится с тринадцатым маэгасирой Востока Котосехо
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал вторую победу на юбилейном сотом басе в Токио.
Хацу басе - первый турнир 2023 года. Он продлится в течение 15 дней и завершится 22 января. У Тотиносина есть возможность завершить турнир с положительным балансом и улучшить позиции в рейтинге сумоистов.
В третий день соревнований Тотиносин одолел Окиноуми. Получив левосторонний захват хидари-уватэ, Леван Горгадзе вытеснил соперника за пределы ринга.
Завтра Тотиносин встретится с тринадцатым маэгасирой Востока Котосехо.
На счету Тотиносина две победы и одно поражение.
После осеннего турнира Тотиносин ухудшил свои позиции в рейтинге сумоистов. До начала басе он был восьмым, а стал одиннадцатым маэгасирой Запада.