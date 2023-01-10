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Когда парламент Грузии возобновит работу?
Когда парламент Грузии возобновит работу?
Во время весенней сессии депутатам предстоит выбрать омбудсмена и сколько решений относительно рекомендаций Еврокомиссии 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T11:53+0400
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политика
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Парламент Грузии официально возобновит работу с открытия весенней сессии 7 февраля.Парламент Грузии собирается на сессию два раза в год. Весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.Весенняя сессия текущего года обещает быть очень насыщенной. Депутатам предстоит принять несколько решений относительно рекомендаций, данных Грузии Еврокомиссией. В том числе парламент должен выбрать народного защитника, процесс отбора которого в законодательном органе уже провалился в прошлом году, политические партии не смогли договориться о кандидатуре.Что ждет Грузию – "шальной год" или начало "золотой эпохи"?&gt;&gt;В рамках весенней сессии парламент также ждет заключения Венецианской комиссии по законопроекту о т. н. деолигархизации, который в прошлом году правящая партия “Грузинская мечта – демократическая Грузия" направила в Венецианскую комиссию для рекомендаций.Помимо рекомендаций Еврокомиссии, предметом обсуждения на весенней сессии парламента станут отчеты госведомств, в том числе премьер-министра, Службы государственной безопасности, Национального банка, Службы государственного аудита, а также Народного защитника.В ходе весенней сессии у политических партий будет возможность использовать формат интерпелляции, а также заслушать представителей правительства в формате министерского часа и дать оценку их деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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политика, парламент грузии, грузия, новости
политика, парламент грузии, грузия, новости

Когда парламент Грузии возобновит работу?

11:53 10.01.2023 (обновлено: 12:30 10.01.2023)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии. Зал заседаний. Открытие осенней сессии
Парламент Грузии. Зал заседаний. Открытие осенней сессии - Sputnik Грузия, 1920, 10.01.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Во время весенней сессии депутатам предстоит выбрать омбудсмена и сколько решений относительно рекомендаций Еврокомиссии
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Парламент Грузии официально возобновит работу с открытия весенней сессии 7 февраля.
Парламент Грузии собирается на сессию два раза в год. Весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.
Весенняя сессия текущего года обещает быть очень насыщенной. Депутатам предстоит принять несколько решений относительно рекомендаций, данных Грузии Еврокомиссией. В том числе парламент должен выбрать народного защитника, процесс отбора которого в законодательном органе уже провалился в прошлом году, политические партии не смогли договориться о кандидатуре.
Что ждет Грузию – "шальной год" или начало "золотой эпохи"?>>
В рамках весенней сессии парламент также ждет заключения Венецианской комиссии по законопроекту о т. н. деолигархизации, который в прошлом году правящая партия “Грузинская мечта – демократическая Грузия" направила в Венецианскую комиссию для рекомендаций.
Помимо рекомендаций Еврокомиссии, предметом обсуждения на весенней сессии парламента станут отчеты госведомств, в том числе премьер-министра, Службы государственной безопасности, Национального банка, Службы государственного аудита, а также Народного защитника.
В ходе весенней сессии у политических партий будет возможность использовать формат интерпелляции, а также заслушать представителей правительства в формате министерского часа и дать оценку их деятельности.
Интерпеляция

Группа членов Парламента в составе не менее семи членов или фракция вправе в порядке интерпелляции обратиться с запросом в правительство Грузии, другой орган, подотчетный парламенту, к члену парламента.

Запрос должен быть изложен письменно. Содержание запроса должно быть конкретным и касаться вопроса, относящегося к полномочиям адресата. Запрос сдается в аппарат парламента, который ведет учет запросов и передает их адресату не позднее одного дня.

Адресат обязан лично ответить на запрос на пленарном заседании парламента, а также представить пленарному заседанию ответ на запрос в письменной форме.

Ответ на запрос подписывает только руководитель соответствующего учреждения или конкретный член правительства Грузии.

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