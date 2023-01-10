Когда парламент Грузии возобновит работу?

Группа членов Парламента в составе не менее семи членов или фракция вправе в порядке интерпелляции обратиться с запросом в правительство Грузии, другой орган, подотчетный парламенту, к члену парламента.

Запрос должен быть изложен письменно. Содержание запроса должно быть конкретным и касаться вопроса, относящегося к полномочиям адресата. Запрос сдается в аппарат парламента, который ведет учет запросов и передает их адресату не позднее одного дня.

Адресат обязан лично ответить на запрос на пленарном заседании парламента, а также представить пленарному заседанию ответ на запрос в письменной форме.

Ответ на запрос подписывает только руководитель соответствующего учреждения или конкретный член правительства Грузии.