Когда парламент Грузии возобновит работу?

ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Парламент Грузии официально возобновит работу с открытия весенней сессии 7 февраля.Парламент Грузии собирается на сессию два раза в год. Весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.Весенняя сессия текущего года обещает быть очень насыщенной. Депутатам предстоит принять несколько решений относительно рекомендаций, данных Грузии Еврокомиссией. В том числе парламент должен выбрать народного защитника, процесс отбора которого в законодательном органе уже провалился в прошлом году, политические партии не смогли договориться о кандидатуре.Что ждет Грузию – "шальной год" или начало "золотой эпохи"?>>В рамках весенней сессии парламент также ждет заключения Венецианской комиссии по законопроекту о т. н. деолигархизации, который в прошлом году правящая партия “Грузинская мечта – демократическая Грузия" направила в Венецианскую комиссию для рекомендаций.Помимо рекомендаций Еврокомиссии, предметом обсуждения на весенней сессии парламента станут отчеты госведомств, в том числе премьер-министра, Службы государственной безопасности, Национального банка, Службы государственного аудита, а также Народного защитника.В ходе весенней сессии у политических партий будет возможность использовать формат интерпелляции, а также заслушать представителей правительства в формате министерского часа и дать оценку их деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Во время весенней сессии депутатам предстоит выбрать омбудсмена и сколько решений относительно рекомендаций Еврокомиссии
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Парламент Грузии официально возобновит работу с открытия весенней сессии 7 февраля.
Парламент Грузии собирается на сессию два раза в год. Весенняя сессия открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницу июня.
Весенняя сессия текущего года обещает быть очень насыщенной. Депутатам предстоит принять несколько решений относительно рекомендаций, данных Грузии Еврокомиссией. В том числе парламент должен выбрать народного защитника, процесс отбора которого в законодательном органе уже провалился в прошлом году, политические партии не смогли договориться о кандидатуре.
В рамках весенней сессии парламент также ждет заключения Венецианской комиссии по законопроекту о т. н. деолигархизации, который в прошлом году правящая партия “Грузинская мечта – демократическая Грузия" направила в Венецианскую комиссию для рекомендаций.
Помимо рекомендаций Еврокомиссии, предметом обсуждения на весенней сессии парламента станут отчеты госведомств, в том числе премьер-министра, Службы государственной безопасности, Национального банка, Службы государственного аудита, а также Народного защитника.
В ходе весенней сессии у политических партий будет возможность использовать формат интерпелляции, а также заслушать представителей правительства в формате министерского часа и дать оценку их деятельности.
Интерпеляция
Группа членов Парламента в составе не менее семи членов или фракция вправе в порядке интерпелляции обратиться с запросом в правительство Грузии, другой орган, подотчетный парламенту, к члену парламента.
Запрос должен быть изложен письменно. Содержание запроса должно быть конкретным и касаться вопроса, относящегося к полномочиям адресата. Запрос сдается в аппарат парламента, который ведет учет запросов и передает их адресату не позднее одного дня.
Адресат обязан лично ответить на запрос на пленарном заседании парламента, а также представить пленарному заседанию ответ на запрос в письменной форме.
Ответ на запрос подписывает только руководитель соответствующего учреждения или конкретный член правительства Грузии.