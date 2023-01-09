https://sputnik-georgia.ru/20230109/chto-zhdet-gruziyu--shalnoy-god-ili-nachalo-zolotoy-epokhi-273777004.html

Что ждет Грузию – "шальной год" или начало "золотой эпохи"?

Что ждет Грузию – "шальной год" или начало "золотой эпохи"?

Новый год обычно воспринимают как рубеж – условный, но, по всеобщему согласию, самый главный. Это и праздник, и ожидание перемен к лучшему, и черта, подводящая... 09.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-09T21:34+0400

2023-01-09T21:34+0400

2023-01-09T21:34+0400

грузия

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Забыв об испытаниях и невзгодах, 2022-й радостно и шумно – как всегда – уступил права 2023-му! С фейерверками, елками, шампанским, традиционными поцелуями и взаимными пожеланиями счастья и добра. С верой, надеждой, ожиданием мира и любви. Что же изменилось? Вроде бы все также светит солнце и вертится Земля, но мы стали чуть старше и, хочется верить, мудрее. Позади остался символический водораздел. За ним – грехи, ошибки, недоразумения. Впереди слегка волнующий, чуть пугающий и многообещающий чистый лист. Существуют ли гарантии, что мы, наконец, перестанем наступать на старые грабли? Пока ответа нет, он проявится позже, однако очевидно одно: начиная год, никто не хочет думать о плохом. Прогнозы и цифры обнулены, и статистики уже во всеоружии. Правда, им чаще приходится смотреть назад – в данном случае в 2022-й. Впрочем, на этот раз есть чему порадоваться их глазами: обещанный двузначный рост стране был обеспечен. Грузинское политическое зазеркалье, или "Никто не хотел проиграть" >>Внушительные проценты – интригующая приправа для прогнозов. Тем не менее, аналитики и эксперты, наподобие статистиков, предпочитают пока не рисковать и анализировать прошлое, а о будущем судить о обтекаемо. Политолог Вахтанг Дзабирадзе уклончиво признает – наступивший год будет очень важен для страны. Но не предрекает усиления политической напряженности и радикальных изменений. Игорь Квеселава, напротив, не скрывает опасений, хотя степень политических последствий, в основном, увязывает с глобальными процессами. Примечательно, что каждый эксперт считает своим долгом затронуть вопрос отбывающего наказание экс-президента Михаила Саакашвили. Многие рассматривают его как исходную точку для анализа. Всерьез ли болен? Действительно ли ему подмешивают ядовитые вещества? Следует ли отсрочить наказание и отправить Саакашвили на лечение за рубеж? Готова ли президент Саломе Зурабишвили помиловать его? Вопросы эти, к сожалению, без остатка заполонили политическую жизнь страны. А лидеры радикальной оппозиции усматривают в них единственную форму проявления социальной активности грузинского общества. Все это удручает, потому что, как справедливо заметил эксперт Гия Хухашвили, не имеет никакого значения с точки зрения интересов государства. Согласен с коллегой и Вахтанг Дзабирадзе: такая повестка дня позволяет "Мечте", особо себя не утруждая, прекрасно контролировать внутреннюю ситуацию. По мнению социологов (что очевидно и без них), две трети населения по отношению к Саакашвили настроены либо негативно, либо равнодушно. При таком раскладе любые усилия "Нацдвижения" обострить обстановку обречены. Какой будет судьба главной оппозиционной партии Грузии? Мнение политологов >>Комфортно для правящей партии и то, что европейские структуры в своих критических оценках, судя по всему, не собираются заходить дальше мало к чему обязывающих резолюций Европарламента и острых выпадов некоторых европарламентариев. Во всяком случае, последние проекты, как, например, решение о прокладке по дну Черного моря мощного электрокабеля из Грузии в Европу, свидетельствуют о серьезной практической заинтересованности европейцев в углублении интеграции с нашей страной. Выход на европейский энергетический рынок – а он сегодня главный – стал обретать для нас реальные очертания. А если шире – Грузия, похоже, стала-таки извлекать реальную пользу из своего геостратегического положения. Для подтверждения даже не потребуются столь популярные и востребованные на Новый год предсказания экстрасенсов и гадалок. Газеты, кстати, охотно их печатают. Читать и слушать, конечно, увлекательно. Но рассчитывать на гарантии – по меньшей мере несерьезно. Как, собственно, и на политиков, большинство из которых мы, как и экстрасенсов, похоже, придумываем для себя сами. Причем, наступаем на эти грабли снова и снова. Не спорю, многие научились гораздо лучше распознавать фальшь и обман различных политтехнологий, но нас сковывает лень, смешанная с разочарованием. Мешает инфантильность, обычно сопутствующая кризису прозрения. Когда начинает пробирать неприятный озноб от понимания того, что ждать обывательского чуда намного уютней и проще, чем брать на себя ответственность. Вмешательство в правосудие Грузии – в правящей партии ответили украинским властям >>"Одного звонка из Вашингтона хватило бы, чтобы решить проблему Саакашвили", - это заявил не случайный прохожий, а "политик", еще недавно занимавший пост президента. Он показал, чего на самом деле стоят помпезные лозунги о демократии. Авторитарное "телефонное право" легко и естественно перекочевало из прошлого в современное общественное сознание элит, попросту сменив адрес и прописку. Как тут не сослаться на поэта Давида Маградзе, тонко подметившего, что особое усердие в попытках дестабилизировать страну проявляют люди, делающие вид, будто их больше других тревожат пережитки советского менталитета. И при этом, добавим, возлагающие надежды на звонок из Вашингтона… Оценки вслед за наступлением нового года могут много раз поменяться, но они точнее всех других отражают настрой социума на итоговом рубеже. Кого-то тянет апеллировать к китайскому календарю, увязывая общественные ожидания с образами животных. Но пресса предпочитает прозаические обобщения. Которые, признаться, далеко не всегда совпадают со статистическими выкладками и тиражируемыми отчетами. А что же 2023-й? Это год празднования 950-летия величайшего грузинского царя Давида Агмашенебели. Охваченные благородной мистикой патриотические силы уже поспешили анонсировать начало новой "золотой эпохи" для Грузии. Желание символически увязать сегодняшний день со славным прошлым понятно и похвально. Но при одном условии: если не вкладывать в славу дней минувших больше созидающей силы, чем та, которой она способна реально нас наделить. Оглядываться назад, безусловно, важно и нужно. Прошлое учит, воспитывает, способно, как и вера, на многое сподвигнуть. Однако "золото" – условный эквивалент, а не благо в конкретном материальном воплощении. Потому ни на секунду нельзя упускать из виду, что созидание "золотой эпохи" есть исключительно дело наших с вами собственных рук! Успехов в Новом 2023 году!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, политика, аналитика, колумнисты, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , гия хухашвили, вашингтон, черное море, европа, европарламент