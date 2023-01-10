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Мороз и снегопад – водораспределительная компания предупреждает жителей Тбилиси
Мороз и снегопад – водораспределительная компания предупреждает жителей Тбилиси
В Тбилиси до конца недели ожидается минусовая температура 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T11:25+0400
2023-01-10T11:25+0400
2023-01-10T11:34+0400
georgian water and power
новости
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погода
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power опубликовала рекомендации для своих пользователей, в связи с наступлением холодов. В Тбилиси зафиксирована минусовая температура, которая продлится до 15 января. Точный прогноз погоды в Тбилиси с 9 до 15 января>>Специалисты просят жителей частных домов и тех, кто живет в верхних районах Тбилиси, упаковать водопроводную систему и приборы учета воды для того, чтобы избежать их замораживания, сказано на странице компании в соцсети. Кроме того, специалисты рекомендуют на ночь оставить кран открытым, что также поможет избежать проблем с водопроводной системой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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georgian water and power, новости, грузия, погода
georgian water and power, новости, грузия, погода
Мороз и снегопад – водораспределительная компания предупреждает жителей Тбилиси
11:25 10.01.2023 (обновлено: 11:34 10.01.2023)
В Тбилиси до конца недели ожидается минусовая температура
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power опубликовала рекомендации для своих пользователей, в связи с наступлением холодов.
В Тбилиси зафиксирована минусовая температура, которая продлится до 15 января.
Специалисты просят жителей частных домов и тех, кто живет в верхних районах Тбилиси, упаковать водопроводную систему и приборы учета воды для того, чтобы избежать их замораживания, сказано на странице компании в соцсети.
Кроме того, специалисты рекомендуют на ночь оставить кран открытым, что также поможет избежать проблем с водопроводной системой.