https://sputnik-georgia.ru/20230110/moroz-i-snegopad---vodoraspredelitelnaya-kompaniya-preduprezhdaet-zhiteley-tbilisi--273793855.html

Мороз и снегопад – водораспределительная компания предупреждает жителей Тбилиси

Мороз и снегопад – водораспределительная компания предупреждает жителей Тбилиси

В Тбилиси до конца недели ожидается минусовая температура 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T11:25+0400

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georgian water and power

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грузия

погода

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power опубликовала рекомендации для своих пользователей, в связи с наступлением холодов. В Тбилиси зафиксирована минусовая температура, которая продлится до 15 января. Точный прогноз погоды в Тбилиси с 9 до 15 января>>Специалисты просят жителей частных домов и тех, кто живет в верхних районах Тбилиси, упаковать водопроводную систему и приборы учета воды для того, чтобы избежать их замораживания, сказано на странице компании в соцсети. Кроме того, специалисты рекомендуют на ночь оставить кран открытым, что также поможет избежать проблем с водопроводной системой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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georgian water and power, новости, грузия, погода