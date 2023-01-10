https://sputnik-georgia.ru/20230110/ostorozhno-moshenniki-elektroraspredelitelnaya-kompaniya-predupredila-ob-obmane-273815831.html
Осторожно мошенники: электрораспределительная компания предупредила об обмане
Осторожно мошенники: электрораспределительная компания предупредила об обмане
Распространяемые заявления являются подделкой и не имеют никакого отношения к деятельности компании, говорится в заявлении 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T21:07+0400
2023-01-10T21:07+0400
2023-01-10T21:07+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв— Sputnik. Электрораспределительная компания Energo Pro Georgia предупредила о возможном мошенничестве от ее имени. Речь идет о рекламе в социальных сетях и на видеоплатформах на русском языке, в которых гражданам от имени компании предлагают вложить деньги. "Energo Pro Georgia категорически заявляет, что распространяемое заявление подделка и не имеет никакого отношения к деятельности компании", - говорится в заявлении компании. Остерегайтесь мошенников! Предупреждение от Нацбанка Грузии >>Энергокомпания призывает граждан не поддаваться предложениям мошенников и не проходить регистрацию. Также компания работает над ограничением распространения такой рекламы. Это уже не первый случай мошенничества, связанный с именами крупных грузинских компаний или организаций. Ранее граждан Грузии предупреждали о фейковых страницах грузинских банков и даже "Почты Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, energo-pro georgia, энергетика грузии
грузия, новости, происшествия, energo-pro georgia, энергетика грузии
Осторожно мошенники: электрораспределительная компания предупредила об обмане
Распространяемые заявления являются подделкой и не имеют никакого отношения к деятельности компании, говорится в заявлении
ТБИЛИСИ, 10 янв— Sputnik. Электрораспределительная компания Energo Pro Georgia предупредила о возможном мошенничестве от ее имени.
Речь идет о рекламе в социальных сетях и на видеоплатформах на русском языке, в которых гражданам от имени компании предлагают вложить деньги.
"Energo Pro Georgia категорически заявляет, что распространяемое заявление подделка и не имеет никакого отношения к деятельности компании", - говорится в заявлении компании.
Энергокомпания призывает граждан не поддаваться предложениям мошенников и не проходить регистрацию.
Также компания работает над ограничением распространения такой рекламы.
Это уже не первый случай мошенничества, связанный с именами крупных грузинских компаний или организаций. Ранее граждан Грузии предупреждали о фейковых страницах грузинских банков и даже "Почты Грузии".