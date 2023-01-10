https://sputnik-georgia.ru/20230110/prigovor-spustya-8-let-delo-ob-oskorblenii-zhenschiny-v-kakhetii-zavershilos-273813102.html

Приговор спустя 8 лет: дело об оскорблении женщины в Кахетии завершилось

Приговор спустя 8 лет: дело об оскорблении женщины в Кахетии завершилось

Женщина покончила с собой после того, как ее публично унизили перед жителями села 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T19:17+0400

2023-01-10T19:17+0400

2023-01-10T19:17+0400

тбилисский городской суд

новости

происшествия

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262058955_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b627af5f119f188f961bf9417cfe6dd9.jpg

ТБИЛИСИ, 10 янв— Sputnik. Тбилисский городской суд спустя более чем восемь лет вынес приговор по делу о самоубийстве женщины в селе Ламбало (Кахетия) – четверых обвиняемых приговорили к пяти с половиной годам заключения. Согласно материалам дела, мужчины 16 сентября 2014 года, недовольные поведением женщины, сначала избили ее, а после силой посадили в машину и привезли в центр села. Там в присутствии других жителей села мужчины оскорбляли ее, заявляя, что она должна быть наказана за неподобающее для женщины поведение.Жуткие убийства и трагедии: самые громкие преступления в Грузии в 2022 году>>Спустя два дня женщина покончила с собой. О раскрытии дела прокуратура сообщила в апреле 2022 года, сообщается на сайте ведомства.Суд признал всех четырех обвиняемых виновными в унизительном обращении, совершенном группой лиц с нарушением равноправия граждан по признаку пола. В деле фигурирует еще один обвиняемый, но его дело отдельно рассматривает суд присяжных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилисский городской суд, новости, происшествия, грузия