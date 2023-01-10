https://sputnik-georgia.ru/20230110/sluzhba-inspektsii-truda-budet-sledit-za-zarplatami-medsester-i-vrachey-273787359.html

Служба инспекции труда будет следить за зарплатами медсестер и врачей

Служба инспекции труда будет следить за зарплатами медсестер и врачей

В случае врачей минимальная зарплата в час составляет 7 лари, а для медсестер – 4,4 лари 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T10:02+0400

2023-01-10T10:02+0400

2023-01-10T10:34+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Полномочия Службы инспекции труда расширяются и с 2023 года сотрудники ведомства, наряду с другими вопросами, будут изучать и вопрос минимальной зарплаты медсестер и врачей, сообщается на странице инспекции труда в соцсети. По решению правительства Грузии, определена минимальная зарплата для врачей и медсестер. В случае врачей минимальная зарплата в час составляет 7 лари (около 2,60 доллара), а для медсестер – 4,4 лари (около 1,65 доллара). Это минимальная граница допустимой зарплаты, а не фиксированная. Новшество вступило в силу с 1 января 2023 года. Согласно реформе, все клиники, включенные в программу всеобщего здравоохранения, будут обязаны назначать зарплату по той минимальной границе, которую установил минздрав. Сколько будут получать врачи и медсестры в Грузии? – постановление правительства >>У сотрудников Службы инспекции труда есть полномочия осуществить полное инспектирование в медицинских учреждениях и изучить не только вопрос исполнения прав труда, но и вопрос, связанный с минимальной заработной платой медперсонала. В службе инспекции отметили, что в законодательстве четко определены функции и обязанности врачей и медсестер, соответственно, если проверка выявит, что их обязанности понижены с целью сокращения зарплаты, инспекторы сочтут это нарушением, оштрафуют клинику и обяжут полностью выплатить заработную плату медперсоналу. Как отмечают в ведомстве, инспекторы будут строго реагировать на любое недобросовестное действие работодателей и права всех трудоустроенных будут защищены в соответствии с законом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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