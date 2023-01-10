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Сноу-парк откроется в Гудаури 11 января

Сноу-парк откроется в Гудаури 11 января

Небольшие осадки, выпавшие в последние дни, вместе со скопившимся искусственным снегом позволяют открыть лыжную трассу 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T18:10+0400

2023-01-10T18:10+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Сноу-парк для экстремального катания на курорте Гудаури откроется 11 января, сообщает Агентство горных трасс министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Сноупарк — территория для катания горнолыжников и сноубордистов, оборудованная специально для выполнения трюков. По данным агентства, для накопления снега в Гудаури на полную мощность работала система искусственного оснежения, что позволило собрать около 100 тысяч кубов искусственного снега. "Наша команда использует все ресурсы 24 часа в сутки, чтобы курорт функционировал полноценно. Система искусственного оснежения продолжит работу и в ближайшие дни, чтобы мы могли открыть дополнительно еще одну лыжную трассу", - отмечено в сообщении. Агентство просит посетителей курорта быть внимательней и не кататься на лыжах за пределами огражденной зоны ради собственной безопасности. Как Грузия готовится к чемпионату мира по фристайлу и сноуборду? >>"Снежный покров находится только на отмеченной трассе… Обратите внимание на предупреждающие знаки. Убедительно просим вас с пониманием относиться к существующей реальности и помогать друг другу", - говорится в сообщении агентства. Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (Мцхета-Мтианети), Тетнульди и Хацвали (Самегрело - Земо Сванети), Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (Аджария). Зимний туристический сезон на этих курортах открывается со второй половины декабря и длится по конец марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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