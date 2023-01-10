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Улицы Тбилиси активно посыпают технической солью – движение затруднено
Улицы Тбилиси активно посыпают технической солью – движение затруднено
Жителей Тбилиси просят воздержаться от передвижения на автомобиле, если нет зимних шин 10.01.2023, Sputnik Грузия
2023-01-10T14:04+0400
2023-01-10T14:04+0400
2023-01-10T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Непогода и обильный снегопад создали проблемы для автомобилистов в Тбилиси, в некоторых районах столицы затруднено движение автотранспорта, сообщает пресс-служба компании "Тбилсервис групп". Очистительные работы в Тбилиси и близлежащих районах ведутся в активном режиме, в них участвуют 200 сотрудников компании "Тбилсервис групп" и 30 единиц спецтехники. Улицы солью посыпаются солью в активном режиме. Компания "Тбилсервис групп" обращается к гражданам с просьбой воздержаться от передвижения на автомобиле, если нет зимних шин. В случае возникновения проблем граждане должны позвонить на горячую линию 2 61 90 50, 2 72 22 22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, тбилиси, тбилсервис групп
грузия, новости, погода, тбилиси, тбилсервис групп
Улицы Тбилиси активно посыпают технической солью – движение затруднено
Жителей Тбилиси просят воздержаться от передвижения на автомобиле, если нет зимних шин
ТБИЛИСИ, 10 янв — Sputnik. Непогода и обильный снегопад создали проблемы для автомобилистов в Тбилиси, в некоторых районах столицы затруднено движение автотранспорта, сообщает пресс-служба компании "Тбилсервис групп".
Очистительные работы в Тбилиси и близлежащих районах ведутся в активном режиме, в них участвуют 200 сотрудников компании "Тбилсервис групп" и 30 единиц спецтехники. Улицы солью посыпаются солью в активном режиме.
Компания "Тбилсервис групп" обращается к гражданам с просьбой воздержаться от передвижения на автомобиле, если нет зимних шин. В случае возникновения проблем граждане должны позвонить на горячую линию 2 61 90 50, 2 72 22 22.