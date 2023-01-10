https://sputnik-georgia.ru/20230110/v-novyy-spisok-magnitskogo-mozhet-popast-medsestra-saakashvili-273810320.html

В "новый список Магнитского" может попасть медсестра Саакашвили

В "новый список Магнитского" может попасть медсестра Саакашвили

Ранее Михаил Саакашвили попросил международного финансиста и инвестора "помочь грузинским группам составить новый список Магнитского” 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T17:28+0400

2023-01-10T17:28+0400

2023-01-10T17:51+0400

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ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вызвал в палату медсестру и сказал, что ее внесут в список людей, которые должны быть арестованы, об этом генеральный директор клиники "Вивамеди" Нино Надирадзе написала на своей странице в соцсети. Ранее Саакашвили, который находится в клинике "Вивамеди" с 12 мая 2022 года, написал письмо известному международному финансисту и инвестору Уильяму Браудеру и попросил не дожидаться его смерти и "помочь грузинским группам составить новый список Магнитского”. В ответ Браудер попросил предоставить ему список тех, кто якобы отказывает ему в лечении, несет ответственность за его отравление и пытки, и пообещал сделать все возможное, чтобы привлечь внимание властей западных стран к "санкциям Магнитского". Страсти вокруг СаакашвилиСостояние здоровья Саакашвили ухудшилось после 50-дневной голодовки, которую он объявил в первый же день задержания, 1 октября 2021 года. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди". Адвокаты, родные, соратники и сторонники Саакашвили уже давно говорят, что он при смерти и нуждается в лечении за рубежом. Чтобы подкрепить свою позицию и добиться освобождения Саакашвили по состоянию здоровья, защита экс-президента привлекла к делу американских экспертов, двоих из которых – токсиколога Дэвида Смита и эксперта в сфере судебной психиатрии Дэвида Голдсмита – уже допросили в суде. Вице-спикер: в "новый список Магнитского" должен попасть сам Саакашвили>>Оба заявили, что у Саакашвили прогрессирующая деменция, вызванная попаданием в его организм тяжелых металлов. Единственным выходом из положения Голдсмит и Смит назвали освобождение Саакашвили, чтобы он смог пройти лечение за рубежом, где есть высококлассные диагностические средства и опыт лечения пациентов с проблемами головного мозга, вызванными загрязнением организма тяжелыми металлами. Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что Саакашвили симулирует и занимается членовредительством, чтобы ухудшить свое состояние и добиться освобождения. В качестве доказательства Специальная пенитенциарная служба Минюста обнародовала видеозапись, на которой видно, как Саакашвили кричит на медперсонал, кидая при этом продукты и бутылки, а также падает с кровати. Арест и уголовные дела Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. Саакашвили – гражданин Украины. С 2020 года экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области стал председателем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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михаил саакашвили, новости, политика, уильям браудер