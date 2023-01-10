https://sputnik-georgia.ru/20230110/vecher-v-chest-dnya-rozhdeniya-sergo-paradzhanova-proydet-v-tbilisi--273773975.html

Вечер в честь дня рождения Серго Параджанова пройдет в Тбилиси

Вечер в честь дня рождения Серго Параджанова пройдет в Тбилиси

Один из самых выдающихся кинорежиссеров прошлого века родился 9 января 1924 года в Тбилиси 10.01.2023, Sputnik Грузия

2023-01-10T07:32+0400

2023-01-10T07:32+0400

2023-01-10T07:32+0400

сергей параджанов

культура

грузия

новости

национальная парламентская библиотека

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ТБИЛИСИ, 10 янв – Sputnik. Вечер, посвященный 99-летию со дня рождения культового режиссера Серго Параджанова, пройдет 12 января в Национальной парламентской библиотеке Грузии.В рамках мероприятия состоится выставка работ участников творческого конкурса имени Параджанова, где и будут награждены победители. Посетить мероприятие могут все желающие. Начало в 18:00.Улица имени Параджанова появилась в Тбилиси>>Серго Параджанов считается одним из выдающихся кинорежиссеров ХХ века, родился и вырос в Тбилиси. Его фильмы "Ашик-Кериб", "Цвет граната" и "Тени забытых предков" стали культовыми. Параджанов оказал огромное влияние на многих современных художников, кинорежиссеров и фотографов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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сергей параджанов, культура, грузия, новости, национальная парламентская библиотека